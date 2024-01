“Original is Better” riprende con i film dei Golden Globes e Oscar

MANTOVA Dopo la pausa natalizia, riprende “Original is Better”, la rassegna di film in lingua originale con sottotitoli in italiano della multisala Ariston, che in questo inizio anno vedrà protagonisti i film premiati ai Golden Globes 2024 e in lizza per i più importanti premi agli Oscar 2024.

Si comincia martedì 23 gennaio alle 20.50 con THE HOLDOVERS (Lezioni di vita), dall’acclamato regista Alexander Payne (Sideways, Paradiso amaro), con protagonisti Paul Giamatti, Da’Vine Joi Randolph e Dominic Sessa. Sono proprio i suoi attori ad aver fatto brillare il film ai Golden Globes, dove i primi due hanno vinto rispettivamente i premi di miglior attore in un film brillante e miglior attrice non protagonista, ma che hanno vinto tale titolo anche ai Critics Choice Award 2024 (dove il film ha vinto anche per il miglior giovane interprete a Sessa) e al National Board of Review 2024, dove ha vinto anche per miglior film e miglior sceneggiatura originale. Ambientato nel 1970, The Holdovers racconta la storia di uno scontroso professore di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa. Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico, e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam.

Martedì 30 gennaio in lingua originale ci sarà POOR THINGS! (Povere creature!), dal regista premio Oscar Yorgos Lanthimos, con protagonisti Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe. Il film ha vinto il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia, i Golden Globes per miglior film brillante e miglior attrice in un film brillante alla Stone, oltre a essere premiato anche ai Critics Choice Award 2024 e al National Board of Review. Il film racconta l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l’uguaglianza e l’emancipazione.

Prezzo intero 9,00€; prezzo ridotto 6,50€. Supplemento prenotazione 1€. Informazioni al 0376.328139 e su www.cineview.it.