Cavriana, Martedì 7 aprile l’incontro ‘Il Caffè dei Nonni e delle Nonne’ in Biblioteca comunale

CAVRIANA Il Centro per la Famiglia dell’Alto Mantovano insieme al progetto “Terzo Tempo” ha organizzato per oggi dalle 10 in Biblioteca comunale un incontro di gruppo gratuito intitolato “Il caffè dei nonni e delle nonne”. Si tratta di un laboratorio di socializzazione e inclusione, in attività di arte-terapia sul ruolo dell’essere nonno e nonna nel XXI secolo. Il progetto “Terzo Tempo” mira a promuovere l’invecchiamento attivo per gli over 65, contrastando l’isolamento attraverso attività di socializzazione, cultura e benessere, con l’obiettivo di mantenere la qualità della vita, l’autonomia e la partecipazione sociale. Le proposte includono eventi culturali, passeggiate e altre iniziative gratuite e aperte a tutti, ideate per migliorare il benessere psicofisico e favorire i legami intergenerazionali. Il progetto offre attività culturali, attività all’aperto, passeggiate naturalistiche e altre attività fisiche leggere, iniziative di socializzazione ed eventi e occasioni per incontrarsi, chiacchierare e creare legami. Le attività sono pensate per le persone over 65, ma sono generalmente aperte a tutta la popolazione, rendendole un’occasione di incontro intergenerazionale. Il programma è realizzato nell’ambito delle Politiche per l’Invecchiamento Attivo Promosse e finanziate da Regione Lombardia con la collaborazione di ATS Val Padana. Per partecipare all’incontro e scoprire tutte le opportunità del progetto ci si dovrà iscrivere al numero telefonico 345-9190483 oppure inviando una mail a: centrofamigliealtomantovano@csa-coop.it.

Paolo Zordan