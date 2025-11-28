Calcio 1a Categoria – La Piccola Atene, buona la prima per il nuovo mister Di Tacchio: “Ma potevamo pure vincerla”

Sabbioneta Buona la prima per Andrea Di Tacchio sulla panchina de La Piccola Atene. Il tecnico subentrato a Roberto Buttarelli, ha debuttato con un pareggio per 2-2 sul campo dell’Atletico Offlaga, un risultato che non basta ancora a smuovere i rivieraschi dall’ultimo posto nel girone G della Prima categoria lombarda, ma che rappresenta comunque un punto di partenza e un segnale di reazione dopo settimane complicate. La squadra ora guarda alla sfida di domenica prossima, quando al “Tito Zaniboni” arriverà il Pralboino, formazione che in classifica viaggia sette lunghezze più avanti e che rappresenterà un test significativo per capire se il trend intrapreso potrà consolidarsi. «Tutto sommato al debutto è andata bene. Siamo riusciti a portare a casa un punto prezioso contro un avversario di rango, anche se per come si era messa la gara speravo sinceramente di vincere. Eravamo avanti 2-0, avevamo in mano l’inerzia e ci siamo costruiti un’occasione molto importante per il terzo gol, che avrebbe probabilmente chiuso il match. Non essendo riusciti a sfruttarla, abbiamo permesso ai bresciani di rientrare e, nel finale, sono riusciti a raggiungerci. Nonostante questo, l’atteggiamento mostrato dalla squadra è stato quello giusto: determinato, coraggioso, convinto. Dobbiamo riproporlo e confermarlo anche domenica». Il tecnico ridimensiona la pressione sul prossimo impegno: «Contro il Pralboino sarà una partita normale, non uno scontro diretto o qualcosa di più. I veri valori del campionato cominceranno a delinearsi da febbraio in avanti. L’obiettivo per noi, ora, è restare agganciati al gruppo che ci precede e mantenere continuità. Stiamo lavorando con intensità e serietà in questa settimana: è un segnale evidente che la squadra vuole fare bene e sente la responsabilità del momento». Per la gara interna saranno assenti Dizza e Souhail.