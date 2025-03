Domani con Quisport “In cammino sulle rive dei laghi di Mantova”

MANTOVA Ci siamo: con la camminata in programma domani, domenica 30 marzo, partirà ufficialmente la stagione delle attività motorie (ricreative e podistiche) all’aria aperta contenute nel ricco calendario di iniziative organizzate da Quisport. La prima occasione di socializzazione e movimento all’aria aperta sarà proprio nel giorno di cambio dell’ora, domani, con l’attesissima iniziativa “In cammino sulle rive dei laghi di Mantova”. Si tratta di una camminata, in compagnia e aperta a tutti, alla scoperta di Mantova e dei suoi splendidi laghi, che si svolge su un giro completo di 11 km interamente su pista ciclabile, con la possibilità di rientro anticipato dopo 5 km. I numerosi partecipanti saranno accolti presso la suggestiva location di partenza (dalle ore 9) e arrivo del Campo Canoa, con uno sguardo privilegiato al nostro skyline da cartolina. Per tutti gli iscritti verranno garantite: assicurazione e assistenza medica, adesione all’associazione con diritto di poter partecipare alle altre iniziative in calendario a Mantova e su tutto il territorio nazionale, ristoro finale e gadget ricordo della manifestazione. Anche quest’anno confermata la collaborazione ed il sostegno per ASD Verso APS, un’associazione sportiva dilettantistica che si occupa di attività strutturate in maniera specifica per ragazzi con disabilità, rivolte all’integrazione.

I prossimi appuntamenti

Molte però le occasioni per un 2025 pieno di opportunità per correre, camminare o semplicemente fare quattro passi in compagnia all’aria aperta, tra percorsi che si snoderanno in città e su piste ciclabili nei pregevoli ambiti naturalistici della nostra Mantova. Sabato 7 giugno, infatti è la data da segnare sul calendario per non perdersi la grande festa per i 50 anni della Minciomarcia, storica stracittadina. Per l’occasione in piazza e sul percorso sono previste tante sorprese per rendere indimenticabile la festa popolare per eccellenza dei mantovani. Si rinnoverà quindi anche questo storico momento di partecipazione e attività motoria che da oltre mezzo secolo permette a ognuno di riappropriarsi delle strade del centro città a piedi, almeno per una sera.

Venerdì 27 giugno, invece, torna la tappa mantovana della Run5.30 promossa sempre in sinergia con gli organizzatori del tour internazionale, SSD Ginger.

Venerdì 15 agosto toccherà alla tradizionale “Corsa alle Grazie“, ormai imperdibile non competitiva benefica di Ferragosto, con partenza da Mantova e arrivo presso il Santuario delle Grazie. Domenica 28 settembre la città ospiterà migliaia di atleti da ogni parte del mondo per la 30^ edizione della Mantova Half Marathon. Anche la competitiva più importante della provincia festeggia un nuovo traguardo, rinnovandosi. Chiuderemo insieme l’anno con un appuntamento natalizio di corsa e camminata, organizzato assieme ai gruppi podistici cittadini per sostenere i progetti ABEO per la pediatria di Mantova.

Per info: telefonare allo 0376/362435, oppure scrivere a mantovaquisport@ gmail.com.