Domani i Ridillo sul palco virtuale di “Cosa sarà”

Mantova – Per stessa ammissione di Daniele “Bengi” Benati, frontman dei Ridillo, è dal 1995 che la funky band mantovana è alla ricerca di un “mondo nuovo”. Chissà se l’appuntamento che li vedrà protagonisti oggi e domani si avvicinerà all’obiettivo di tale ricerca; sicuramente, sarà un modo nuovo di fare spettacolo. Il riferimento è alla due giorni di “Cosa sarà” il primo “streameeting” di Coop, che mette insieme esperienze e idee per cambiare il mondo, unendo un teatro, le piazze di Milano, Firenze e Torino collegate assieme e tre ore per riflettere sul presente, sul prossimo futuro e su come affrontarlo consapevolmente, nel segno degli elementi naturali, del benessere e della sostenibilità, il tutto tra parole e musica. Proprio la musica sarà ad appannaggio dei Ridillo, colonna sonora di questo evento condotto da Natascha Lusenti e Tommaso Labate, che vedrà come ospiti tra gli altri l’antropologo Amitav Gosh, Lo Stato Sociale, Ron, Pif e Alessandro Bergonzoni. L’evento sarà visibile in streaming, oggi e domani, a partire dalle 19 sul sito del Corriere della Sera. (f.b.)