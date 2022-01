Domenica alle Paoline presentazione di Viaggio, ultimo numero di Quaderni del Caffè

MANTOVA Domenica 9 gennaio alle 17,30 alle Libreria Paoline, in Viale delle Rimembranze 1/A a Mantova, verrà presentato il decimo e ultimo numero dei Quaderni del Caffè, dedicato al tema del viaggio, edito da il Rio e curato da Antonio Maurizio Cirigliano. A questo numero hanno partecipato: Laila Baraldi, Massimo Bernardi, Antonio Maurizio Cirigliano, Diego Cocco, Gesmi D’Odorico, Ernesto Flisi, Renata Gerola, Valentina Giuliana, Maria Rosa Macchiella, Sandra Manzella, Katia Moi, Anna Monelli, Pinuccia Morando, Maura Geraldine Protopapa, Tatiana Reggiani, Nicoletta Rossi, Laura Savazzi. Nell’ultimo editoriale di Cirigliano si legge; “Il decimo numero dei Quaderni è dedicato al tema del Viaggio. Abbiamo percorso insieme un bel tragitto, dal 2018. Racconti e poesie che hanno saputo tessere delle reti di cultura e hanno fatto nascere relazioni tra gli autori, partendo dalla tematica madre, per poi trattare le tematiche: amore, musica, amicizia, solitudine, natura, confini, vita, tempo e per ultimo il viaggio. Ringrazio per la disponibilità e la collaborazione la casa editrice, gli scrittori e il pubblico per averci regalato un sogno. I Quaderni del Caffè si fermano con questo decimo numero. E chissà se rinascerà sotto altre vesti”.