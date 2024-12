Donne di casa Gonzaga e le loro storie, il libro di Federica Pradella

MANTOVA – Storia di donne e donne nella storia. Che la storia in particolar modo gonzaghesca hanno vissuto e in qualche modo segnato: di questo tratta Di coraggio e di virtù, della guida culturale Federica Pradella. Il progetto, a cura di Auser Mantova, è il frutto di approfondimenti e informazioni raccolti per realizzare le tante conferenze che nel tempo sono andate a comporre le rassegne culturali dell’Associazione, come raccontato dall’autrice del volume edito dal Rio, dalla presidente Auser Mantova Mara Fiorini e dalla vice presidente Annalisa Spedo anche durante una recente presentazione al pubblico, nella sede Auser di via Facciotto (in foto).

“Spesso i temi degli incontri – commenta Padella – prendevano spunto da accadimenti mantovani. Il mio interesse personale si è successivamente focalizzato su una visione storica narrata al femminile. Dato che questa è solitamente riportata in ottica maschile. Ma quando le donne hanno avuto modo di assumere responsabilità e gestire il potere lo hanno fatto con capacità ed efficacia. Divenendo protagoniste. Così si nota anche come il ruolo della donna e le sue possibilità siano andati mutando nel tempo. Si passa, ad esempio, da Agnese Visconti, che nel 1300 viene giustiziata con il pretesto di un adulterio alla reggente Isabella d’Este, che porta il governo mantovano al massimo del suo fulgore nel corso del 1500. Molti attuali contesti culturali e artistici del nostro territorio hanno una matrice lontana e al femminile.”

“Con il libro di Federica Pradella – spiega la presidente Auser Mantova – queste storie possono arrivare a tutti. Anche a chi non partecipi o non abbia negli anni preso parte direttamente ai nostri appuntamenti con la cultura. Così diventano un patrimonio comune. L’iniziativa era a livello ideale formata già da tempo. Ma è stato possibile attuarla quando la proposta ha meritato il sostegno del Pnrr, finanziato da Comunità Europea attraverso il Ministero della Cultura e Regione Lombardia.”

La narrazione non resterà solo cartacea: è in via di produzione, infatti, un audiolibro. Grazie anche alla collaborazione con altri enti del territorio, come l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Mantova.

La pubblicazione del volume si colloca anche nell’ambito della Campagna che Auser sostiene a livello nazionale, volta in generale all’educazione del rispetto dell’altro e a valorizzare la donna, in ogni ambito.

“Dare rilievo a personaggi del passato – prosegue la presidente Fiorini – ci aiuta a tracciare con maggiore chiarezza anche un percorso di evoluzione sociale che arriva fino ai giorni nostri.”