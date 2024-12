Drusilla Foer apre domani la settimana di spettacoli al Teatro Sociale

MANTOVA – Questa settimana al Teatro Sociale di Mantova tre grandi spettacoli in programma: domani Drusilla Foer con “Venere Nemica”; il 14 Beatrice Arnera con “Pronto, Freud?” e il 15 Francesco Piccolo & Pif in “Momenti di trascurabile (in)felicità”.

Una nuova settimana di grandi spettacoli va in scena al Teatro Sociale di Mantova, per la rassegna Mantova Live Theatre, proposta e organizzata da Mister Wolf.

Domani torna a Mantova Drusilla Foer per portare sul palco del “Massimo”, con “Venere Nemica”. L’appuntamento è tutto esaurito.

Uno spettacolo che si ispira alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”, Venere Nemica rilegge il Mito in modo divertente e commovente, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e Dei. Ma dinnanzi a Venere, a questa Venere – lieve, ironica, tagliente, spietata – e al suo incredibile colpo di teatro, come si fa a resistere? Come si fa a non credere?

“Venere Nemica” è una pièce teatrale supportata dalla musica con un repertorio inaspettato, intenso crudele, a tratti musical, interpretato da Drusilla Foer e Elena Talenti. È scritto da Drusilla Foer e Giancarlo Marinelli. Regia: Dimitri Milopulos. Produzione artistica di Franco Godi per Best Sound. Produzione esecutiva e distribuzione Savà Produzioni Creative.

Sabato alle 21.00, Beatrice Arnera andrà in scena con “Pronto, Freud?”, il suo nuovo spettacolo, da lei scritto e interpretato. Lo spettacolo è sold out.

La giovane attrice di Buongiorno Mamma e Odio il Natale torna in teatro, ma questa volta con uno spettacolo tutto suo. Con un linguaggio ibrido fra la commedia e la stand-up comedy, “Pronto, Freud?” vuole raccontare con sarcasmo e leggerezza le dinamiche umane di una donna sulla soglia dei trent’anni, di come non tutti i mali vengano per nuocere e che la psicoterapia unita ad una buona dose di autoironia creano un elisir perfetto per esorcizzare i demoni che vivono dentro ognuno di noi.

Domenica alle 21, Francesco Piccolo (Premio Strega 2014 con Il desiderio di essere come tutti) e Pif, portano sul palco, “Momenti di trascurabile (IN)felicità”.

Lo spettacolo di Francesco Piccolo vede sul palco Piccolo e Pif, già protagonista dell’omonimo film del 2019 diretto da Daniele Luchetti e scritto con Francesco Piccolo.

Il testo è tratto dai tre libri di Piccolo: Momenti di trascurabile felicità (2010), Momenti di trascurabile infelicità (2015) e Momenti trascurabili vol. 3 (2020), tutti editi da Einaudi.

Si tratta di un modo semplice per avere un contatto diretto e vivo con i lettori, un’occasione per far parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un’ora dedicata ai momenti trascurabili dell’esistenza quotidiana – che ci accomunano tutti in un sorriso (a volte amaro).

“Momenti di trascurabile (IN)felicità” è uno spettacolo prodotto da ITC2000.

