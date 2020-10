Dosolo, domenica la presentazione del film ‘Volevo Nascondermi’ sulla vita di Antonio Ligabue al Cinema Comunale

DOSOLO Si tiene oggi alle 17.30 e alle 21.15 al Cinema Comunale di via Luciano Cerati, la presentazione a cura del circolo culturale Gulliver del film “Volevo nascondermi” diretto da Giorgio Diritti. Protagonista del film è Elio Germano nel ruolo del pittore e scultore italiano Antonio Ligabue. Per la sua interpretazione, Germano ha vinto l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino 2020. Il film ripercorre la storia del pittore Antonio Ligabue, uno dei maestri dell’arte contemporanea internazionale. Figlio di una emigrante italiana, Toni trascorre un’infanzia e un’adolescenza difficili e vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. L’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati sarà l’inizio di un riscatto in cui scoprirà che l’arte è l’unico tramite per costruire la propria identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. Per info e prenotazioni posti inviare un sms al numero 370-3649045 o email all’indirizzo: circologulliver@gmail.com.

Paolo Zordan