Estemusica, al via la rassegna del Liceo Isabella d’Este. Questa sera al Bibiena con la musica di Schubert

MANTOVA Si apre questa sera al Teatro Bibiena la rassegna cameristica del Liceo Musicale Isabella d’Este di Mantova, giunta alla sua quarta edizione. Questo concerto inaugurale coincide con la chiusura di Danzalamente, iniziativa che sabato 9 e domenica 10 ottobre ha coinvolto entusiasticamente tanti giovanissimi allievi degli istituti musicali del territorio, e propone l’esecuzione dell’Ottetto in fa maggiore di Franz Schubert nell’interpretazione dell’ensemble costituito da docenti, studenti ed ex studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “C. d’Arco – I. d’Este”. Il programma dei concerti della rassegna, che si svilupperà fino a maggio 2022, è stato presentato ieri mattina dal Dirigente dell’ArcoEste Giancarlo Gobbi Frattini, affiancato da Romano Adami e Gianni Pirollo, i due direttori artistici di Estemusica, dal professore Leonardo Zunica di Eterotopie-MantovaMusica e dalla direttrice dei Musei Civici Veronica Ghizzi. Come nel passato, Estemusica offre concerti gratuiti, che, novità di questa edizione, vedranno anche la partecipazione di esperti e musicologi di chiara fama che introdurranno alcuni dei concerti traducendoli in vere e proprie lezioni per il pubblico degli appassionati. In cartellone ci sono dodici concerti che proporranno capolavori noti e meno noti del panorama romantico e novecentesco, avvalendosi della preziosa collaborazione con la Fondazione di Palazzo Te e con il Conservatorio Campiani. Di particolare rilievo anche i luoghi che accoglieranno i vari eventi, tra Palazzo Te, Teatro Bibiena, Conservatorio “L. Campiani”, oltre all’Aula magna del Liceo Musicale Isabella d’Este. “I concerti del Liceo sono una tradizione della nostra scuola – ha spiegato il Dirigente dell’ArcoEste Giancarlo Gobbi Frattini – che prosegue con l’obiettivo di coniugare un’attività concertistica di alto livello con la formazione dei giovani musicisti attraverso una sinergia con le istituzioni e gli enti culturali del territorio”. “L’intento dell’iniziativa è didattico/propedeutico per gli alunni dell’istituto – ha aggiunto Romano Adami -, ma anche a favore delle loro famiglie e di tutti gli appassionati che avranno la possibilità di assistere gratuitamente a questi concerti”. Grazie alla collaborazione con Eterotopie-MantovaMusica, sono in programma tre conferenze concerto condotte dai musicologi Luca Ciammarughi, Guido Barbieri e Angelo Foletto. “La rete di interessi costituita da Estemusica – ha sottolineato Leonardo Zunica – dimostra quanto sia sostanziale unire le forze per promuovere la cultura musicale, puntando sulle nuove generazioni”. A eseguire le opere, con i docenti, saranno studenti ed ex studenti del Liceo. Ma un contributo importante viene anche dai compagni dell’indirizzo Grafica del Carlo d’Arco che si occupano della promozione e comunicazione della rassegna. Per assistere ai concerti, a cominciare da quello inaugurale di questa sera al Teatro Bibiena, occorre prenotare attraverso il link sul sito della scuola (www.arcoeste.edu.it). Al Bibiena la capienza è garantita per intero: 300 i posti disponibili, per spettatori muniti di Green pass.