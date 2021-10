Asola, in Biblioteca comunale Torresano si giocherà imparando l’inglese

ASOLA “Giochiamo con l’inglese” è un nuovo progetto di quattro incontri che la Biblioteca civica “Andrea Torresano” della cittadina del Chiese e l’assessorato alla cultura propongono ai bambini dai 4 ai 6 anni di età della scuola dell’infanzia. Ogni venerdì, Queen Elizabeth sarà presso la sede della biblioteca di via Fulvio Ziacchi 4 dalle ore 16.30 per cantare, scherzare, giocare con i bambini…rigorosamente in English. L’iscrizione al progetto linguistico è obbligatoria e la partecipazione è completamente gratuita per un numero massimo di dieci bambini. Il primo incontro è in programma per venerdì 29 ottobre e i successivi appuntamenti si terranno poi il 12 e 26 novembre e il 10 dicembre. Informazioni ed iscrizioni presso la Biblioteca comunale al numero telefonico 0376-720645 o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: biblioteca@comue.asola.mn.it.

Paolo Zordan