Festival Segni, un mese di iniziative per i 20 anni di attività

Mantova Compie 20 anni Segni New Generations Festival, festival internazionale di teatro arte e spettacolo. E torna a Mantova con un’edizione speciale lunga un mese dal 15 ottobre al 16 novembre. Curata dall’associazione Segni d’infanzia, la rassegna presenterà spettacoli teatrali, mostre e laboratori, masterclass, performance e momenti di incontro per professionisti della formazione e della cultura, provenienti da tutta Europa. Per questa edizione, il festival si allarga a tutto il territorio mantovano, coinvolgendo come luoghi di spettacolo i comuni di Castiglione delle Stiviere, Suzzara, Castellucchio e nei luoghi di rigenerazione urbana dell’Ecomuseo delle risaie, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano.

“Emozione, orgoglio, ma soprattutto gratitudine per un progetto che è cresciuto e maturato grazie al gioco di squadra: con lo staff che negli anni ha collaborato, con il territorio e con tutto il sistema culturale di cui fa parte. Un progetto che ha affrontato – e finora superato – molte sfide: il programma del 2025 è ricchissimo, pieno di esperienze diverse e stimolanti. ”, ha dichiarato Cristina Cazzola, Direttrice Artistica di Segni d’infanzia. Tra le numerose iniziative, l’associazione ha lanciato come ogni anno l’Animale Simbolo 2025 che guiderà il focus tematico durante Segni New Generations Festival, inaugurando inaugurando l’Anno della Lince.

Da Mantova verso l’Europa: il festival continua sulla rotta tracciata negli ultimi due decenni e continua a dialogare con ospiti e artisti da tutto il mondo. Durante il festival troverà compimento l’incontro di direttori artistici, critici teatrali, artisti internazionali under 30 e adolescenti da tutta europa con i progetti ForesTeen, cofinanziato da Creative Europe Commissione europea, e Exit the Room, finanziato dal programma Erasmus+ dell’UE.

Segni d’infanzia è inoltre capofila del progetto culturale e di inclusione Gioco di Squadra, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Il festival è realizzato grazie al sostegno di Mic Ministero della Cultura, Comune di Mantova, Comune di Castiglione delle Stiviere, Comune di Suzzara, Comune di Castellucchio, Fondazione Cariplo (nell’ambito del progetto TransFORMATion), Fondazione Banca Agricola Mantovana, Fondazione Comunità Mantovana, Fondazione Banca del Monte di Lombardia.