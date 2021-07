Castiglione – Aiuti post Covid alle aziende: sul piatto ci sono 215mila euro

CASTIGLIONE Sul piatto ci sono altri 200mila euro di aiuti per le aziende dopo i lockdown e le numerose difficoltà create dalla situazione sanitaria che prosegue ormai da oltre un anno e mezzo. Si tratta di aiuti che sono destinati alle imprese per il pagamento della Tari, ovvero delle tariffe e delle bollette della raccolta rifiuti.

Si tratta di una somma importante che, come spiega il sindaco Enrico Volpi, è arrivata dallo Stato e che ora il Comune è chiamato a decidere come distribuire. «Non si può pensare – afferma Volpi – di aiutare tutte le aziende del territorio, perché con quella somma risulterebbero aiuti davvero irrisori. Ecco che dunque stiamo lavorando per elaborare i criteri in base ai quali tali aiuti verranno elargiti. Si tratta di un lavoro che intendiamo concludere nel giro di alcune settimane e per la fine di agosto, con il ritorno dopo le ferie, la partita dovrebbe essere chiusa».

Anche alcune settimane fa il Comune aveva messo a disposizione delle aziende una sostanziosa somma per contributi relativi alla pandemia. In quel caso si era trattato di 120mila euro che l’ente locale aveva messo a disposizione andando a pescare direttamente tra i fondi nelle proprie disponibilità.