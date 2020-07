Gratis a Campo Canoa il film La leggenda del pianista sull’oceano

MANTOVA Per omaggiare il grande Maestro Ennio Morricone, scomparso lo scorso 6 luglio, venerdì 17 luglio, alle ore 21.30, la multisala Ariston proietterà gratuitamente presso l’Arena Campo Canoa, situata nello spazio del Bike-In, La leggenda del pianista sull’oceano, il film di Giuseppe Tornatore la cui colonna sonora, composta interamente da Morricone e che conta una trentina di brani, ha vinto il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale, nonché il David di Donatello nella stessa categoria (oltre a quelli per miglior regia, fotografia, scenografia, costumi e Premio David Scuola). Prima del film verrà proiettata inoltre una breve clip del concerto che il Maestro tenne lo scorso 28 giugno 2019 a Palazzo Te, in occasione del suo ultimo tour in concerto, accompagnato dall’orchestra di Roma. Un concerto nella scenografia memorabile dell’esedra del palazzo, che procurò grandissima emozione a tutti i presenti e che tutti potranno così ricordare.

Liberamente tratto dal racconto di Alessandro Baricco Novecento, La leggenda del pianista sull’oceano, con protagonista Tim Roth, narra la storia di Novecento, trovatello abbandonato su una nave il primo mese del primo anno del secolo. Il bambino cresce sulla nave, senza mai scendere a terra, non conosce altro, finché scopre di avere un inverosimile talento per il piano. Intanto la sua storia si propaga e diventa leggenda…

È possibile prenotare il proprio posto scrivendo a cinearenaestiva@aristonmantova.it.