Domenica 19 luglio, primo appuntamento con la rassegna “Summer Energy” al Mantova Outlet Village

Rastrelli&Fantoni Duo: Elisa Rastrelli e Giovanni Fantoni sono due musicisti mantovani che si sono conosciuti durante gli studi al corso Jazz del Conservatorio di Mantova. Colleghi alla Nuova Scuola di Musica di Mantova, Elisa e Giovanni hanno iniziato a proporsi in duo in occasione dell’ultima edizione di Segni d’Infanzia. Per l’occasione il duo proporrá un repertorio che varia da standard Jazz fino ad avventurarsi in improvvisazioni “da strada” con svariati strumenti.