Dolce come il miele: alla scoperta delle api col Wwf di Suzzara

SUZZARA Appuntamento alla scoperta dei segreti delle api, e non solo, questo fine settimana a Suzzara. Domenica mattina, infatti, alle 9.30 prenderà il via l’evento targato Wwf Mantovano “Dolce come il miele”, una visita guidata al Parco San Colombano alla scoperta delle caratteristiche meno note e più curiose delle api e degli altri insetti impollinatori, accompagnati dagli esperti apicoltori Annunziata Malagoli e Matteo Bocciolesi. Per tutti k partecipanti come sempre il ritrovo è nel parcheggio della trattoria Argento Vivo di Riva di Suzzara, con partenza successiva per l’escursione della durata di circa due ore, alla quale gli organizzatori consigliano di partecipare con calzature e abbigliamento sportivi. L’iniziativa è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo suzzara@wwfmantovano.it. (bonfed)