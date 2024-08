Grazie, dopo il successo di questa edizione si guarda già al 2025 per la ricorrenza dei 600 anni

CURTATONE Si chiude un’altra edizione di successo per l’Antichissima Fiera delle Grazie.

L’Amministrazione Comunale di Curtatone esprime grande soddisfazione per aver dato luogo ad un evento unico dedicato alla Divina Commedia in occasione del 50esimo Incontro Nazionale dei Madonnari, esaltando il ruolo e il lavoro degli artisti del gessetto, sempre più al centro dell’evento.

L’edizione conclusasi ieri sera ha avuto un risalto mediatico senza precedenti, registrando l’attenzione di numerose testate nazionali, grazie a un lavoro che ha permesso di incrementare la popolarità dell’evento e del borgo in vista del 2025, quando si festeggeranno i 600 dell’Antichissima Fiera.

Un appuntamento, quello del prossimo anno, a cui si inizierà a lavorare già a breve sviluppando alcune idee in cantiere per mettere sempre meglio a sistema le diverse componenti dell’evento.

“La grandissima partecipazione del pubblico nonostante il tempo non sempre favorevole – sottolinea il Sindaco Carlo Bottani – è un elemento che conferma l’importanza di questo appuntamento per tutto il territorio e che allo stesso tempo è in grado di intercettare un pubblico proveniente da fuori provincia e fuori regione. Nelle prossime settimane verranno presentate le attività in programma per dare risalto e visibilità al grande lavoro dei Madonnari a livello internazionale, attraverso strumenti multimediali e una pubblicazione dedicata”.