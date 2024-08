Calcio Eccellenza – Castiglione, per la D tre antagoniste. Castellana è l’outsider

Mantova Non manca molto ai primi impegni ufficiali dell’Eccellenza e nella massima categoria regionale c’è molta attesa per le mantovane in campo.

Il Castiglione punterà, come più volte dichiarato, a vincere il campionato, per tornare a disputare quella D che manca da un decennio. Ma quali sono le principali avversarie che i mastini si troveranno sul loro cammino? Orceana, Carpenedolo e Rovato Vertovese sembrano le più attrezzate. Il team di Orzinuovi ha portato a casa due pezzi da novanta come il difensore Simone Perico (una lunghissima carriera da professionista, specialmente con la Giana Erminio) e l’attaccante Marco Mattei, appetito anche dal Castiglione. Ha puntato a mantenere i pezzi da novanta il Rovato dopo la fusione con la Vertovese: e il team bergamasco ha portato in dote diversi atleti che l’anno scorso hanno giocato un grande girone di ritorno.

C’è poi l’ambizioso Carpenedolo, che ha portato a casa Guatta, Faini e gli ex Casti Filippo Lauricella, Tosi e Corghi, oltre al forte difensore Longhi, in una rosa che ha mantenuto elementi come Volta e Valente.

Ma non sono escluse sorprese, come sempre accade. Tra le cremonesi e le bergamasche, che meno passano davanti ai nostri radar, occhio a Soncinese e Scanzorosciate. Tra le outsider mettiamo anche la nostra Castellana: ha confermato gran parte della rosa, andando a correggere le lacune. Alla luce dell’ottimo girone di ritorno, perché non puntare anche sui ragazzi di Arioli? Non sembra essere della partita il neoretrocesso Castegnato, che ha rivoluzionato la rosa puntando sui giovani: potrebbe navigare a metà come Offanenghese, Cellatica, BSV Garda e Cazzago. Sembra avere voltato pagina dopo anni di anonimato, il Darfo Boario, che ha preso giocatori importanti come l’ex Castiglione Valotti in attacco e il portiere Abbrandini dal Cazzago. Obiettivo salvezza per le bergamasche Valcalepio, Casazza e Albino, e la cremonese Soresinese.