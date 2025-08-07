I VicoloQuindici domani sera al Papacqua

MANTOVA – Continuano le serate musicali all’Arci Papacqua: una serata imperdibile, domani alle ore 21:30 suoneranno i “VicoloQuindici”, per accompagnarci e incantarci con la loro visione di musica acustica di atmosfera. VicoloQuindici è un duo – voce e chitarra – formato da Paola Prestini (voce) e Fabio Altinier (chitarra). Paola canta da trent’anni, fa teatro da venti e scrive da quando ne ha memoria; Fabio suona da sempre la chitarra. Le loro strade si sono incontrate una decina di anni fa, dopo diverse esperienze in gruppi musicali e teatrali. Oltre a progetti inediti su cantautori italiani (uno spettacolo su Piero Ciampi e uno sulla Scuola genovese), porteranno in scena un repertorio affascinante in chiave acustica che spazia dalla musica d’autore al pop rock internazionale, con incursioni nella bossa nova e nella ballata. Cucina aperta, cena solo su prenotazione con proposte vegetariane e vegane.

Ingresso gratuito con tessera arci, per prenotazione chiamare il +39 0376 364636.