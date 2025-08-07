“La compagnia di Jenni Gandolfi” protagonista a Calto di Rovigo

MANTOVA – Domenica 17 agosto alle ore 21, in occasione della fiera di San Rocco a Calto di Rovigo, “La compagnia di Jenni Gandolfi” si esibirà in uno spettacolo intitolato “Da Battisti a Vanoni, le più belle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana”. Si tratta di un concerto dedicato ad alcuni tra i più grandi successi della musica italiana. Lo spettacolo è ideato e diretto dalla cantautrice mantovana Jenni Gandolfi, secondo la quale “È indispensabile che i giovani del giorno d’oggi non dimentichino le origini della nostra bellissima musica melodica italiana: si tratta di una questione culturale che li aiuta valutare la qualità ed il livello di quello che viene mandato per buono dal mercato musicale attuale”.

Durante la serata si esibiranno, oltre a Jenni Gandolfi, cantanti emergenti mantovani e non, allievi della cantautrice quali: Sara Carletti, Aurora Niutta, Aurora Landini, Desiree Pecchini, Giovanni Dalla Montà. Special guest della serata sarà Mirko Mirella, sempre allievo di canto di Jenni Gandolfi, ex concorrente di Io Canto generation 2024. Presenterà la serata (ad ingresso libero) Armando Madella. Ricordiamo che Jenni Gandolfi ha vinto numerosi premi a livello nazionale ed internazionale sia in qualità di cantautrice che come cantante. Collabora con Talent scout delle TV nazionali per le selezioni di importanti programmi televisivi come Io canto Generation, Io canto Senior e Family, The Voice kids, Senior ecc.