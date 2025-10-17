Il 24 ottobre i racconti di Linus con Radio Linetti Live

Mantova Il conduttore radiofonico e televisivo Linus, direttore artistico di Radio Deejay, porta in tour Radio Linetti Live, uno spettacolo pensato per intrattenere, far riflettere ed emozionare attraverso racconti di vita vissuta, ricordi e aneddoti inediti.

Il tour farà tappa al Teatro Sociale di Mantova, il 24 ottobre alle 21.

Uno spettacolo la cui narrazione scorre sulle note delle canzoni che hanno segnato la sua vita, creando una colonna sonora intensa ed evocativa in grado di instaurare un profondo legame emotivo con il pubblico.

Un one man show, dove storie, curiosità e memorie personali si fondono in un racconto intimo, rivelando il lato più autentico di una delle voci più iconiche del panorama radiofonico.

Lo spettacolo è andato in scena ad aprile/maggio 2024 al Teatro Alcione di Milano e poi in tour con 17 appuntamenti da gennaio a giugno di quest’anno.

L’appuntamento rientra nell’ambito della rassegna Mantova Live Theatre curata da Mister Wolf.

Biglietti in vendita su TicketOne.it e presso i punti vendita autorizzati e alla biglietteria del Teatro Sociale.