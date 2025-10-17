Macbeth svela il cast sul palco del Teatro Sociale

Mantova Il Teatro Sociale accoglie una delle produzioni più attese della nuova stagione di prosa: Macbeth, spettacolo di grande prestigio che debutterà a Mantova in prima regionale mercoledì 19 novembre 2025 alle 21.00. Durante la presentazione della nuova stagione di prosa, Comune di Mantova e Fondazione Artioli avevano svelato la figura di Daniele Pecci nel ruolo di protagonista e regista. Oggi viene rivelato il cast completo che lo accompagnerà sul palco, dando vita a una versione di Macbeth di forte contemporaneità e grande profondità emotiva.

Sul palcoscenico del Sociale di Mantova, accanto a Pecci, figura di rilievo assoluto del panorama teatrale italiano, salirà Sandra Toffolatti, attrice di straordinaria versatilità e vincitrice di numerosi premi teatrali e cinematografici. Toffolatti incarna una Lady Macbeth al tempo stesso ardente e tormentata, capace di misurarsi con una materia tragica dal fascino universale. Insieme a loro, un cast prestigioso di attori: Duccio Camerini – nome di grande spessore che ha maturato una carriera durante la quale ha lavorato con grandi maestri del cinema e del teatro, tra cui Mario Monicelli, Marco Risi, Woody Allen, Paolo Sorrentino, Marco Bellocchio e Sergio Rubini -, Michele Nani, Vincenzo De Michele, Gabriele Anagni, Mauro Recanati, Pierpaolo De Mejo, Silvio Laviano, Massimo Odierna, Lorenzo Rossi, Giovanni Taddeucci e Tommaso Tampelloni.

La produzione, dopo il prossimo debutto al Teatro Greco di Roma, sarà a Mantova in prima regionale; Si tratta di una scelta che sottolinea l’impegno della città nel favorire spettacoli di elevata qualità, capace di coinvolgere il pubblico in un processo di ascolto e di scoperta della ricchezza emotiva del teatro.

La stagione di prosa “Mantova Teatro 2025-2026” è organizzata da Fondazione Artioli e Comune di Mantova, con il contributo di Fondazione Banca del Monte e Fondazione Banca Agricola Mantovana, main sponsor Fondazione Marcegaglia.

Presso la biglietteria del Teatro Sociale sono ancora disponibili gli abbonamenti per la stagione di prosa a prezzo vantaggioso.

Informazioni su riduzioni presso la Biglietteria del Teatro Sociale e sul sito www.mantovateatro.it