Il Carbone diventa anche laboratorio con quattro appuntamenti per ragazzi

MANTOVA Come si fa a fare il cinema? Perché non c’è solo la macchina da presa da tenere in mano: ci sono gli attori, le scene, i trucchi, e poi i manifesti per fare pubblicità, le poltrone per mettere a sedere il pubblico…

Quest’anno – se ci aiutate con la fantasia – il carbone dei piccoli lab sarà un po’ un set hollywoodiano, un po’ un laboratorio di post-produzione. Saranno con noi Beatrice Pucci per insegnarci la cut-out animation, Maria Zaramella con il suo set di caratteri mobili, le insegnanti della Pingu’s English School per iniziarci all’arte del doppiaggio, Serpica Naro per un workshop di effetti speciali realizzati… con ago e filo!

Per ristorarsi dopo le fatiche dei laboratori, anche quest’anno è prevista una generosa merenda offerta da Coop Alleanza 3.0.

Si parte sabato 11 gennaio “il giardino di carta” laboratorio di cut-out animation ideato e condotto da Beatrice Pucci (dagli 8 ai 10 anni – durata del laboratorio 2h). Il 1 febbraio “Ciak si stampa” laboratorio di tipografia condotto da Maria Zaramella. Chi non vorrebbe avere il poster del proprio film preferito da appendere in camera? (dai 5 ai 7 anni – durata del laboratorio 1h30’). Il 29 febbraio “Tutta un’altra voce”, laboratorio di doppiaggio a cura di Pingu’s English School Mantova (dagli 8 ai 10 anni – durata del laboratorio2h). Si chiude il 4 aprile con Crea il tuo mostrillo, laboratorio tessile-immaginifico ideato e condotto da Serpica Naro (dai 3 anni – durata del laboratorio 2h).