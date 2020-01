Coma etilico in centro: soccorsi due 66enni

MANTOVA Si è sdraiato in mezzo alla via e si è messo a dormire completamente ubriaco. Un 66enne di nazionalità marocchina è stato soccorso ieri poco dopo le 17 in via XX Settembre. Inizialmente qualcuno aveva sospettato che l’uomo fosse stato colpito da un malore, anche perché risulterebbe nuovo a episodi del genere. Caricato su un’ambulanza di Porto Emergenza, il cui intervento è stato chiesto dagli agenti della Polizia locale che erano sul posto, è stato portato in pronto soccorso al Poma, dove per una questione di poche ore non ha avuto modo di fare conoscenza con una sua coetanea italiana e al contrario di lui ben nota ai servizi sociali e alle forze dell’ordine per i suoi problemi di alcolismo. Da questa onda lunga delle festività natalizie, un’onda decisamente alcolica, è stata infatti travolta anche questa 66enne che intorno alle 21 di sabato scorso è stata trovata a terra in piazza dei Mille in coma etilico. Trasportata al Poma dalla Croce Verde è stata trattenuta in pronto soccorso e dimessa poco prima dell’arrivo del suo coetaneo.