Pallavolo serie D f – Porto per il riscatto a Calvisano. Il pres Trazzi: “Diamo il massimo fino alla fine”

Porto Obiettivo riscatto domani a Calvisano (ore 18) per il Porto contro il Tecnostaff Vaiacar. All’andata la compagine bresciana fu piegata al tie-break e oggi è staccata di dieci lunghezze dall’Euromontaggi, reduce da due sconfitte: prima a Rezzato, poi davanti al proprio pubblico contro la Davis capolista. «La squadra non ha più nulla da chiedere al campionato – spiega il presidente Stefano Trazzi – ma ho esortato le ragazze a non mollare in queste ultime partite e a cercare di dare sempre il massimo. Il derby con la Davis? La regina si è dimostrata più forte. Siamo neopromossi e volevamo metterci alla prova in Serie D. L’obiettivo per la prossima stagione è varare un organico che possa fare ancora meglio».