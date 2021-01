Il Fai è online con i musei dell’Oltrepo mantovano

MANTOVA La Delegazione FAI di Mantova presenta gli eventi on line programmati per il mese di gennaio 2021.

Martedì 12 gennaio, alle 19.00, sulla pagina Facebook del Gruppo FAI Giovani (https://www.facebook.com/FaiGiovaniMantova), per la rubrica “FAI rete con … i piccoli musei dell’Oltrepò Mantovano”, i giovani del FAI incontrano il conservatore del museo Galleria del Premio di Suzzara, Marco Panizza, e l’Assessore alla Cultura del Comune di Suzzara, Raffaella Zaldini. Il patrimonio di questo museo è costituito da circa 900 opere di arte contemporanea acquisite a partire dal secondo dopoguerra.

Lunedì 18 gennaio, alle ore 19.00, sulla pagina Facebook della Delegazione FAI di Mantova (https://www.facebook.com/FaiDelegazionediMantova), per la rubrica “Ti racconto una cosa…”, Enrico Sartorelli ospita l’archeologo Alberto Manicardi, che parlerà del campo per prigionieri di guerra di Quingentole. Alla fine della prima guerra mondiale i prigionieri austriaci furono assegnati al campo di prigionia allestito in Palazzo Di Bagno, ora abbattuto. Letti di pagliericcio, precarie condizioni igieniche e l’inverno rigido portarono alla diffusione della Spagnola che causò la morte di molti. Una storia dimenticata che appare oggi più che mai attuale.

Martedì 19 gennaio, alle 19.00, sulla pagina Facebook del Gruppo FAI Giovani (https://www.facebook.com/FaiGiovaniMantova), per la rubrica “FAI rete con … i piccoli musei dell’Oltrepò Mantovano”, i giovani del FAI incontrano il Presidente del Museo Diffuso “Gorni” di Quistello, Armando Sacchi, il Professore Enzo Gemelli e Laura Breviglieri degli Amici del Museo. Verrà ripercorsa la storia di questo museo che raccoglie le opere più significative dell’artista tra disegni, dipinti, incisioni e sculture.

Lunedì 25 gennaio, alle ore 19.00, sulla pagina Facebook della Delegazione FAI di Mantova (https://www.facebook.com/FaiDelegazionediMantova), per la rubrica “Aperitivi con l’Artista”, Alessandro Catelani ed Arianna Sartori intervistano Alfoso Talotta. La sua arte si manifesta con tratti, campiture e sottrazioni che fanno della sua poetica un’inconfondibile cifra stilistica d’autore. Dal 1979, l’artista segue un percorso di ricerca e raffinata produzione che sconfina nell’ambito della pittura e della ceramica per restituire una esperienza sensoriale eterogenea e complessa.

Martedì 26 gennaio, alle 19.00, sulla pagina Facebook del Gruppo FAI Giovani (https://www.facebook.com/FaiGiovaniMantova), per la rubrica “FAI rete con … i piccoli musei dell’Oltrepò Mantovano”, i giovani del FAI incontrano il Dott. Franco Guernieri, coordinatore dei volontari del Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica. Il museo raccoglie filmati, foto, documenti e cimeli originali appartenenti al periodo che va dalle prime incursioni aeree del 1944 sino al passaggio del fronte nell’aprile 1945.

Lunedì 1° febbraio, alle 19.00, sulla pagina Facebook della Delegazione FAI di Mantova (https://www.facebook.com/FaiDelegazionediMantova), per la rubrica “Ti racconto una cosa…”, Enrico Sartorelli ospita l’”agitatore” Massimiliano Boschini. Nato a Mantova a metà degli anni Settanta, Massimiliano Boschini si descrive inquieto, curioso, pigro, eterno indeciso, abituato a imbrogliare le carte, i pixel e le parole. Le etichette gli stanno strette: per questo non ama definirsi fotografo né poeta, preferendo di gran lunga il termine di “agitatore”, con il quale si confronta con il resto del mondo.

Tutti gli eventi sono gratuiti; contestualmente alla pubblicazione su Facebook, le rubriche possono essere seguite anche sul canale FAIchannel di YouTube, all’interno della playlist dedicata alla Delegazione FAI di Mantova (https://bit.ly/YTplaylistMN). Sullo stesso canale è possibile visualizzare le puntate delle rubriche pubblicate nelle scorse settimane.

Per sostenere l’attività della Delegazione FAI di Mantova sul territorio, è possibile versare un contributo tramite bonifico al seguente IBAN IT13D0103011509 0000631898 00 intestato a COMITATO FAI DI MANTOVA.