Calcio Serie C – Verso Mantova-Carpi, Guccione freme: “Tornare al Martelli sarà bellissimo”

MANTOVA Il Mantova è ripartito da lui, in tutti i sensi. Filippo Guccione è stato il primo giocatore annunciato per la stagione 2020-21. Ed è stato, come già accadde lo scorso anno, il primo marcatore in campionato. Ma, mentre il gol alla Calvina di 12 mesi fa non fu determinante (i biancorossi vinsero 5-1), quello realizzato domenica scorsa, su rigore contro la Fermana, si è rivelato pesantissimo perchè è valso i tre punti.

Filippo, partiamo proprio da lì. Da quanto tempo non segnavi in C?

«Bisogna tornare indietro ai tempi di Bassano, era la stagione 2013-14. Tornare a farlo con la maglia del Mantova, perdipiù alla prima partita, è stata un’emozione incredibile, qualcosa che sognavo. Sono felice perchè ha portato punti pesanti».

L’esecuzione del rigore è stata impeccabile: sei sempre stato così bravo dal dischetto o col tempo hai affinato la tecnica?

«In effetti è uscito un bel rigore. Non ho affinato la tecnica nel tempo, diciamo che mi è sempre piaciuto batterli. Ho preso confidenza nel precampionato. È andata bene e sono contento. Continuiamo così».

A chi dedichi il gol e la vittoria?

«Prima di tutto ai compagni di squadra, con i quali sto lavorando duramente da settimane. E poi anche alla mia famiglia e al mio bimbo, che mi segue sempre».

Che Mantova esce dal match di Fermo e cosa ti è piaciuto di più della prestazione?

«Abbiamo dimostrato carattere, e non è così scontato nelle prime partite. È stata una gara di sacrificio, tutti correvano per il compagno. Dobbiamo proseguire su questa strada».

Scotto e Altinier se ne sono andati, del tridente dello scorso anno sei rimasto solo tu. Come ti trovi coi nuovi compagni d’attacco?

«Molto bene. Siamo tutti ragazzi con la mentalità del sacrificio. Stiamo lavorando tanto per “meccanizzare” i metodi del mister».

Quale risultato della prima giornata ti ha sorpreso di più?

«Non ce n’è stato uno in particolare. Questo è un campionato talmente difficile che ogni domenica ci possono essere risultati sorprendenti. Ogni partita fa storia a sè, e non è un modo di dire».

Domenica arriva il Carpi, una delle rivelazioni della prima giornata…

«Avversario tosto. Stiamo preparando la partita nei minimi dettagli, come del resto faremo ogni settimana. Sarà bellissimo ed emozionante tornare al Martelli».

Un Martelli che per l’occasione riapre a 400 tifosi…

«Non vediamo l’ora di… vederli. Anche se tutti noi speriamo di ammirare presto quella magnifica curva piena».

Alla luce dell’esordio, che stagione ti aspetti per il Mantova?

«Il direttore e la proprietà sono stati abbastanza chiari: si punta alla salvezza. Ogni domenica, ovunque andiamo, sarà una battaglia per strappare punti».

Pronto per bagnare con un gol anche la “prima” al Martelli?

«A questa non rispondo. Sapete che sono scaramantico…».