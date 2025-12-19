Il fenomeno Demon Hunters a Mantova

Mantova Il fenomeno mondiale KPop Demon Hunters arriva finalmente dal vivo anche in Italia: venerdì 20 marzo il Palaunical di Mantova ospiterà lo spettacolo tributo che porta sul palco l’universo scintillante e adrenalinico del film d’animazione più visto nella storia di Netflix. L’opera originale, prodotta da Sony Pictures Animation e distribuita globalmente dalla piattaforma, ha conquistato il pubblico con una storia che unisce le atmosfere del K-pop al fantasy: le Huntrix (Rumi, Mira e Zoey) sono star internazionali adorate dai fan, ma dietro le quinte conducono una doppia vita come cacciatrici di demoni incaricate di proteggere l’Honmoon, lo scudo magico che custodisce le anime umane. Un mix esplosivo che ha fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo: in soli due mesi dall’uscita, il film ha superato quota 236 milioni di visualizzazioni, diventando il più visto di sempre su Netflix e posizionandosi stabilmente nella Top 10 anche in Italia. Il successo clamoroso è stato alimentato anche da una colonna sonora entrata di diritto nella storia della musica pop: quattro brani del film sono arrivati contemporaneamente nella Top 10 della Billboard Hot 100, con “Golden” saldamente al numero uno, seguita da “Your Idol”, “Soda Pop” e “What It Sounds Like”. Un risultato che testimonia la portata globale del progetto e la forza delle sue iconiche protagoniste.Abbigliamento KPop Sulla scia di questo entusiasmo internazionale, BG Music Management porta ora in scena un musical che dà vita a una vera e propria esperienza immersiva: coreografie mozzafiato, costumi spettacolari e scenografie che ricreano i mondi del film, trasformando il palcoscenico nel terreno di battaglia delle Huntrix. Il musical segue fedelmente la trama del lungometraggio, arricchendola con momenti creati appositamente per il live, e offre al pubblico anche il fascino del confronto tra i due gruppi rivali: le Huntrix e i Saja Boys, protagonisti di sfide a colpi di canto, danza e magia scenica. Tra momenti d’azione, battaglie coreografate e sequenze musicali che faranno vibrare la platea, c’è spazio anche per la romantica storia tra Rumi e Jinu, che aggiunge intensità emotiva a un viaggio pensato per spettatori di tutte le età. Lo spettacolo non è solo un omaggio al film, ma un vero tributo alla cultura pop contemporanea, alle sue sonorità e alla sua immaginazione, capace di parlare ai più piccoli quanto agli appassionati di spettacoli musicali. Un grande evento pensato per famiglie, fan del film e curiosi pronti a lasciarsi travolgere dall’energia delle nuove icone K-pop dell’animazione. I bambini sotto i 4 anni entrano gratuitamente e possono assistere allo spettacolo seduti in braccio a un genitore.