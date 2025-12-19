Veterani dello Sport: subito al lavoro il nuovo direttivo

Mantova Il neo eletto gruppo dirigente del gruppo “I Veterani dello Sport” è già pronto per iniziare un nuovo capitolo della storia di questa realtà. La recente festa di fine anno ha segnato il passaggio di consegne tra il gruppo dirigente, che ha retto le sorti per più di vent’anni, e quello guidato dal neo presidente Fausto Armanini, che avrà il compito d’implementare l’attività con nuove iniziative promozionali, restando comunque all’interno del solco tracciato dai dirigenti capitanati da Silvano Lanzoni.

Con Armanini saranno in cabina di regia anche il vice presidente Antonio Manfredini e il segretario Giuliano Leali, quest’ultimo è il testimone di quella continuità che tutti i soci si attendono.

Per quel che concerne i soci, la sede de I Veterani dello Sport, che rimarrà in via Mazzini 22 a Mantova, ed è ancora possibile effettuare, al costo di 10 euro, l’adesione al sodalizio.

Per iscriversi non è obbligatorio essere atleti in carriera o ex atleti, basta la passione per lo sport e per la sua promozione, anche attraverso progetti di natura culturale. Coloro che desiderano entrare a far parte del gruppo possono rivolgersi al presidente, telefonando al 338/9308532 oppure al segretario 0376 368907.