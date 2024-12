Bilancio provinciale 2024: risorse insufficienti e proposte non accolte

MANTOVA Il gruppo consiliare “Mantova Provincia Unita” ha espresso forte preoccupazione durante il dibattito sul bilancio provinciale 2024, sottolineando la necessità di una riforma dell’ordinamento provinciale per superare la legge Del Rio, una normativa che penalizza il funzionamento degli enti locali, ostacolando la capacità della Provincia di affrontare le crescenti criticità territoriali. «La storica carenza di risorse, aggravata dai tagli della nuova legge di bilancio, rende impossibile rispondere adeguatamente alle urgenze su infrastrutture, strade, scuole e cultura», hanno affermato i consiglieri. Per contrastare queste difficoltà, “Mantova Provincia Unita” ha avanzato una serie di proposte emendative mirate, tra cui un nuovo mutuo per finanziare le opere viabilistiche, garantire il trasporto pubblico extraurbano e sostenere il sistema universitario mantovano. Tuttavia, tali proposte non sono state accolte. «La scelta di destinare oltre 400 mila euro di spese correnti agli investimenti poteva coprire la rata del mutuo, ma non è stata presa in considerazione», hanno osservato. Un altro tema critico riguarda la mancata istituzione di una commissione rappresentativa per le infrastrutture, ribattezzata “Commissione Asfalti”, già richiesta e ottenuta durante l’amministrazione Morselli. Secondo i consiglieri, questa commissione sarebbe uno strumento fondamentale per coinvolgere tutte le forze presenti in Consiglio, affrontando in modo condiviso le necessità più urgenti, come il degrado e i pericoli sulle strade provinciali. Il gruppo consiliare si dice determinato a proseguire in questa battaglia, evidenziando la necessità di un approccio che permetta di individuare priorità strategiche.