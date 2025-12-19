Il weekend del calcio giovanile

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE
Recuperi 13ª giornata
Cazzagobornato-Travagliato 1-2
Ciliverghe-Curtatone 3-0
15ª giornata, oggi ore 15
Bsv Garda-Mario Rigamonti
Castellana-La Sportiva Ome
Castelleone-Valcalepio
Castiglione-Aurora Travagliato
Cazzagobornato-Verolese
Ciliverghe-Atletico Orsa Iseo
Darfo Boario-Sported Maris
Curtatone-Cividate Pontoglio (14.30)
Classifica: Darfo Boario e Ciliverghe 29, Cividate e Travagliato 26, Curtatone 25, Castellana e Mario Rigamonti 23, Cazzago e Sported Maris 22, Castiglione 21, Bsv Garda 18, Castelleone 15, La Sportiva Ome 11, Orsa Iseo 7, Valcalepio 6, Verolese 3
JUNIORES REGIONALE U19
15ª giornata, oggi ore 15
Carpenedolo-Voluntas
Esperia-Poggese (ore 17.30)
Governolese-Leoncelli
San Lazzaro-Asola
Sirmione Rovizza-Bagnolese
Soresinese-Orceana
Sporting Club-Pavonese
UT Marmirolo-Castelvetro (ore 15.30)
Classifica: Sporting 31, Poggese 30, Pavonese 28, Castelvetro e Orceana 26, Voluntas 25, Asola 23, Governolese 21, Leoncelli 20, Esperia 16, Bagnolese e UT Marmirolo 15, Carpenedolo 14, Soresinese 13, Sirmione 11, San Lazzaro 4
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
14ª giornata, oggi ore 16
La Cantera-Quistello (ore 14.45)
Mantovana-Union Colli Morenici
Porto-Sporting Pegognaga
River-Serenissima (ore 15.30)
Roverbellese-Ostiglia 4-2
Segnate-Ceresarese
Voltesi-Borgo Virgilio (ore 16)
Riposa: Gonzaga
Classifica: Gonzaga e Roverbellese 33, Porto 31, Ceresarese 25, Mantovana 24, Voltesi 22, Quistello e Borgo Virgilio 21, Ostiglia, Serenissima e Union Colli 13, River 11, La Cantera 10, Segnate 5, Sporting Pegognaga 3
ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL
15ª giornata, domani ore 10
Real Dor Brescia-Passirano
Montorfano Rovato-San Michele
New Team-Roncadelle
Voluntas-Uso United
Rezzato-Accademia Prevalle
Sporting Chiari-Cazzagobornato
Desenzano-Unitas Olympia
Castiglione-Travagliato (ore 10.45)
Classifica: Rovato 38, Voluntas 36, Desenzano 35, Travagliato e New Team 23, Prevalle 20, Uso United, Real Dor Brescia e Unitas Olympia 19, Rezzato 18, San Michele 17, Roncadelle 13, Sporting Chiari 12, Cazzago e Passirano 9, Castiglione 5
ALLIEVI REGIONALI U18 CRER
15ª giornata, domani ore 10
Colombaro-Suzzara (oggi ore 16)
Viadana-Lentigione (oggi ore 15.30)
Limidi-Arcetana
Real Formigine-Pavullo
San Paolo-Mirandolese
Sporting S.Ilario-Union Carpi
Riposano: Rubierese e Castelnuovo
Classifica: Viadana 33, Lentigione 31, San Paolo e Rubierese 26, Colombaro e Sporting S.Ilario 16, Mirandolese 15, Real Formigine, Pavullo e Arcetana 14, Suzzara 11, Cabassi Union Carpi e Limidi 8, Castelnuovo 7
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
17ª giornata, domani ore 10
Montor. Rovato-Castiglione (oggi 17)
Cellatica-Sported Maris
Orceana-Gussago
Pavonese-Soncinese
Castelverde-Verolese
Ciliverghe-Valtrompia
Pavoniana-Accademia Prevalle
Vighenzi-Sporting Club (ore 9)
Riposa: Quistello
Classifica: Cellatica 42, Vighenzi 38, Ciliverghe 34, Castiglione 33, Gussago 29, Sported Maris 28, Pavoniana 26, Orceana 24, Valtrompia 22, Pavonese e Soncinese 21, Rovato 20, Verolese 13, Prevalle 8, Quistello 7, Sporting Club 5, Castelverde 1
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17
14ª giornata, domani ore 10
La Cantera-San Lazzaro (ore 10.30)
Medolese-Castellana (oggi ore 14.30)
Borgo Virgilio-Asola (oggi ore 15.30)
Pomponesco-Serenissima (oggi 16)
Porto-Voltesi
Rapid Olimpia-Mantovana
Pegognaga-Polirone (oggi ore 16)
Riposa: Curtatone
Classifica: Borgo Virgilio 36, San Lazzaro 34, Castellana e Voltesi 30, Asola 28, Curtatone 24, Porto 23, Rapid Olimpia 20, Polirone 15, Serenissima 14, Pegognaga 11, Medolese 10,
La Cantera 6, Mantovana 3, Pomponesco 0
ALLIEVI REGIONALI UNDER 16
15ª giornata, oggi ore 16
Castellana-Azzano (ore 17.30)
Castiglione-Città di Albino (ore 18.30)
Ciliverghe-Gussago
Darfo Boario-Pavoniana
Porto-Pavonese
Sported Maris-Concesio
Desenzano-Valcalepio Junior
Rezzato-Colognese
Classifica: Città di Albino 37, Desenzano 33, Sported Maris 26, Castiglione e Valcalepio Junior 25, Colognese e Ciliverghe 23, Azzano 22, Castellana, Pavoniana e Pavonese 20, Darfo Boario 19, Gussago 16, Concesio 7, Porto 2, Rezzato 1
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16
Recupero 10ª giornata
Polirone-Poggese 5-0
(3 Rossetti, Chighine, Tosi)
Classifica: Polirone 29, S. Lazzaro 28, Marmirolo 27, S.Egidio S.Pio X 26, Quistello 24, River e Rapid Olimpia 19, Union Colli 18, Borgo Virgilio 17, Poggese 10, Cannetese 9, Gonzaga 3, Mantovana 0
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E
15ª giornata, domani ore 10
Cellatica-Mario Rigamonti
Concesio-Montorfano Rovato
Cortefranca-Palazzolo
Darfo Boario-Travagliato
Gavardo-Valtenesi
Uso United-Castiglione (ore 11)
Valcalepio Junior-Vighenzi
Voluntas Brescia-Ciliverghe
Classifica: Palazzolo 37, Darfo Boario 36, Vighenzi 32, Mario Rigamonti 30, Ciliverghe 25, Castiglione 24, Valtenesi 21, Valcalepio Junior, Concesio e Rovato 18, Voluntas Brescia e Cortefranca 15, Uso United 10, Gavardo 8, Cellatica 5, Travagliato 3
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F
15ª giornata, domani ore 10
Asola-Porto (oggi ore 16.30)
Casalpusterlengo-Pavonese
Ripaltese-Offanenghese
Castellana-Codogno
Pianenghese-Sported Maris
Rapid Olimpia-Castelnuovo
Soncinese-Orceana
Unitas Olympia-San Lazzaro
Classifica: San Lazzaro 36, Castellana 34, Sported Maris 32, Orceana 31, Codogno 26, Castelnuovo 25, Offanenghese e Soncinese 23, Pavonese 22, Ripaltese 19, Rapid Olimpia 17, Asola 11, Unitas Olympia 9, Porto 7, Pianenghese 4, Casalpusterlengo 4
GIOVANISSIMI REGIONALI U14
15ª giornata, domani ore 10
Desenzano-Mario Rigamonti
Voluntas-Ciliverghe
Uso United-Castellana (oggi ore 15)
Breno-Castiglione (ore 11.30)
Darfo Boario-Pavoniana
Palazzolo-San Lazzaro (ore 9)
Sported Maris-Travagliato
Vighenzi-Cazzagobornato
Classifica: Voluntas 35, Desenzano 34, Darfo Boario 28, Breno 27, Vighenzi e Palazzolo 26, Mario Rigamonti 23, Sported Maris 22, Pavoniana 20, Ciliverghe 19, Castellana 16, Castiglione 13, Cazzago 12, Travagliato 8, San Lazzaro 7, Uso United 0
GIOVANISSIMI U14 CHRISTMAS CUP
Finale, domani ore 10
Rapid Olimpia-Porto (a Castellucchio)