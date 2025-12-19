Il weekend del calcio giovanile

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE

Recuperi 13ª giornata

Cazzagobornato-Travagliato 1-2

Ciliverghe-Curtatone 3-0

15ª giornata, oggi ore 15

Bsv Garda-Mario Rigamonti

Castellana-La Sportiva Ome

Castelleone-Valcalepio

Castiglione-Aurora Travagliato

Cazzagobornato-Verolese

Ciliverghe-Atletico Orsa Iseo

Darfo Boario-Sported Maris

Curtatone-Cividate Pontoglio (14.30)

Classifica: Darfo Boario e Ciliverghe 29, Cividate e Travagliato 26, Curtatone 25, Castellana e Mario Rigamonti 23, Cazzago e Sported Maris 22, Castiglione 21, Bsv Garda 18, Castelleone 15, La Sportiva Ome 11, Orsa Iseo 7, Valcalepio 6, Verolese 3

JUNIORES REGIONALE U19

15ª giornata, oggi ore 15

Carpenedolo-Voluntas

Esperia-Poggese (ore 17.30)

Governolese-Leoncelli

San Lazzaro-Asola

Sirmione Rovizza-Bagnolese

Soresinese-Orceana

Sporting Club-Pavonese

UT Marmirolo-Castelvetro (ore 15.30)

Classifica: Sporting 31, Poggese 30, Pavonese 28, Castelvetro e Orceana 26, Voluntas 25, Asola 23, Governolese 21, Leoncelli 20, Esperia 16, Bagnolese e UT Marmirolo 15, Carpenedolo 14, Soresinese 13, Sirmione 11, San Lazzaro 4

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19

14ª giornata, oggi ore 16

La Cantera-Quistello (ore 14.45)

Mantovana-Union Colli Morenici

Porto-Sporting Pegognaga

River-Serenissima (ore 15.30)

Roverbellese-Ostiglia 4-2

Segnate-Ceresarese

Voltesi-Borgo Virgilio (ore 16)

Riposa: Gonzaga

Classifica: Gonzaga e Roverbellese 33, Porto 31, Ceresarese 25, Mantovana 24, Voltesi 22, Quistello e Borgo Virgilio 21, Ostiglia, Serenissima e Union Colli 13, River 11, La Cantera 10, Segnate 5, Sporting Pegognaga 3

ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL

15ª giornata, domani ore 10

Real Dor Brescia-Passirano

Montorfano Rovato-San Michele

New Team-Roncadelle

Voluntas-Uso United

Rezzato-Accademia Prevalle

Sporting Chiari-Cazzagobornato

Desenzano-Unitas Olympia

Castiglione-Travagliato (ore 10.45)

Classifica: Rovato 38, Voluntas 36, Desenzano 35, Travagliato e New Team 23, Prevalle 20, Uso United, Real Dor Brescia e Unitas Olympia 19, Rezzato 18, San Michele 17, Roncadelle 13, Sporting Chiari 12, Cazzago e Passirano 9, Castiglione 5

ALLIEVI REGIONALI U18 CRER

15ª giornata, domani ore 10

Colombaro-Suzzara (oggi ore 16)

Viadana-Lentigione (oggi ore 15.30)

Limidi-Arcetana

Real Formigine-Pavullo

San Paolo-Mirandolese

Sporting S.Ilario-Union Carpi

Riposano: Rubierese e Castelnuovo

Classifica: Viadana 33, Lentigione 31, San Paolo e Rubierese 26, Colombaro e Sporting S.Ilario 16, Mirandolese 15, Real Formigine, Pavullo e Arcetana 14, Suzzara 11, Cabassi Union Carpi e Limidi 8, Castelnuovo 7

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

17ª giornata, domani ore 10

Montor. Rovato-Castiglione (oggi 17)

Cellatica-Sported Maris

Orceana-Gussago

Pavonese-Soncinese

Castelverde-Verolese

Ciliverghe-Valtrompia

Pavoniana-Accademia Prevalle

Vighenzi-Sporting Club (ore 9)

Riposa: Quistello

Classifica: Cellatica 42, Vighenzi 38, Ciliverghe 34, Castiglione 33, Gussago 29, Sported Maris 28, Pavoniana 26, Orceana 24, Valtrompia 22, Pavonese e Soncinese 21, Rovato 20, Verolese 13, Prevalle 8, Quistello 7, Sporting Club 5, Castelverde 1

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

14ª giornata, domani ore 10

La Cantera-San Lazzaro (ore 10.30)

Medolese-Castellana (oggi ore 14.30)

Borgo Virgilio-Asola (oggi ore 15.30)

Pomponesco-Serenissima (oggi 16)

Porto-Voltesi

Rapid Olimpia-Mantovana

Pegognaga-Polirone (oggi ore 16)

Riposa: Curtatone

Classifica: Borgo Virgilio 36, San Lazzaro 34, Castellana e Voltesi 30, Asola 28, Curtatone 24, Porto 23, Rapid Olimpia 20, Polirone 15, Serenissima 14, Pegognaga 11, Medolese 10,

La Cantera 6, Mantovana 3, Pomponesco 0

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

15ª giornata, oggi ore 16

Castellana-Azzano (ore 17.30)

Castiglione-Città di Albino (ore 18.30)

Ciliverghe-Gussago

Darfo Boario-Pavoniana

Porto-Pavonese

Sported Maris-Concesio

Desenzano-Valcalepio Junior

Rezzato-Colognese

Classifica: Città di Albino 37, Desenzano 33, Sported Maris 26, Castiglione e Valcalepio Junior 25, Colognese e Ciliverghe 23, Azzano 22, Castellana, Pavoniana e Pavonese 20, Darfo Boario 19, Gussago 16, Concesio 7, Porto 2, Rezzato 1

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

Recupero 10ª giornata

Polirone-Poggese 5-0

(3 Rossetti, Chighine, Tosi)

Classifica: Polirone 29, S. Lazzaro 28, Marmirolo 27, S.Egidio S.Pio X 26, Quistello 24, River e Rapid Olimpia 19, Union Colli 18, Borgo Virgilio 17, Poggese 10, Cannetese 9, Gonzaga 3, Mantovana 0

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E

15ª giornata, domani ore 10

Cellatica-Mario Rigamonti

Concesio-Montorfano Rovato

Cortefranca-Palazzolo

Darfo Boario-Travagliato

Gavardo-Valtenesi

Uso United-Castiglione (ore 11)

Valcalepio Junior-Vighenzi

Voluntas Brescia-Ciliverghe

Classifica: Palazzolo 37, Darfo Boario 36, Vighenzi 32, Mario Rigamonti 30, Ciliverghe 25, Castiglione 24, Valtenesi 21, Valcalepio Junior, Concesio e Rovato 18, Voluntas Brescia e Cortefranca 15, Uso United 10, Gavardo 8, Cellatica 5, Travagliato 3

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F

15ª giornata, domani ore 10

Asola-Porto (oggi ore 16.30)

Casalpusterlengo-Pavonese

Ripaltese-Offanenghese

Castellana-Codogno

Pianenghese-Sported Maris

Rapid Olimpia-Castelnuovo

Soncinese-Orceana

Unitas Olympia-San Lazzaro

Classifica: San Lazzaro 36, Castellana 34, Sported Maris 32, Orceana 31, Codogno 26, Castelnuovo 25, Offanenghese e Soncinese 23, Pavonese 22, Ripaltese 19, Rapid Olimpia 17, Asola 11, Unitas Olympia 9, Porto 7, Pianenghese 4, Casalpusterlengo 4

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

15ª giornata, domani ore 10

Desenzano-Mario Rigamonti

Voluntas-Ciliverghe

Uso United-Castellana (oggi ore 15)

Breno-Castiglione (ore 11.30)

Darfo Boario-Pavoniana

Palazzolo-San Lazzaro (ore 9)

Sported Maris-Travagliato

Vighenzi-Cazzagobornato

Classifica: Voluntas 35, Desenzano 34, Darfo Boario 28, Breno 27, Vighenzi e Palazzolo 26, Mario Rigamonti 23, Sported Maris 22, Pavoniana 20, Ciliverghe 19, Castellana 16, Castiglione 13, Cazzago 12, Travagliato 8, San Lazzaro 7, Uso United 0

GIOVANISSIMI U14 CHRISTMAS CUP

Finale, domani ore 10

Rapid Olimpia-Porto (a Castellucchio)