Fiera delle Grazie: seicento anni di arte, fede e comunità

GRAZIE (Curtatone) – Una tradizione secolare che si rinnova. La 600ª edizione dell’Antichissima Fiera delle Grazie è stata presentata la settimana scorsa nella Sala dei Cavalli di Palazzo Te, alla presenza del sindaco di Curtatone e presidente della Provincia Carlo Bottani, del vicesindaco Federico Longhi, dell’assessore regionale al Turismo Barbara Mazzali, dell’assessore alle attività produttive Sofia Pantani, di Italo Scaietta, presidente del “World Federation of Friends of Museum”, e del giornalista Fabrizio Binacchi. «Un crocevia di devozione e tradizione, la dimostrazione concreta di come la storia possa dialogare con il presente, mantenendo intatto il suo valore di legame e condivisione – ha dichiarato Bottani -. Un evento che rende omaggio alla Madonna e alla storia della nostra comunità. Quest’anno ci attendiamo oltre 100mila presenze, grazie a una macchina organizzativa solida e al sostegno della Regione». Dal 14 al 17 agosto, il borgo di Grazie di Curtatone offrirà un ricco programma di eventi religiosi, culturali e popolari. Fulcro della manifestazione sarà il 51° Incontro Nazionale dei Madonnari, con 118 artisti da tutto il mondo. Non mancheranno rievocazioni storiche, concerti, incontri con autori e spazi dedicati alle famiglie. Barbara Mazzali ha sottolineato il ruolo della Fiera nel turismo lombardo. «Questa manifestazione è il cuore pulsante di un turismo spirituale e sostenibile – ha precisato Mazzali –. Regione Lombardia sostiene l’evento con 238mila euro tramite il Bando Cultura 2025». Il vicesindaco Longhi ha ricordato l’evoluzione del ricco programma dell’appuntamento: «Negli ultimi anni abbiamo investito molto per valorizzare l’aspetto artistico della Fiera, promuovendo e valorizzando il talento dei Madonnari che rendono unico questo evento. Crediamo che questo patrimonio popolare debba crescere e rinnovarsi, lasciando tracce nella storia del Borgo e dell’incontro dei Madonnari – ha precisato –. Vogliamo che questi giorni di agosto continuino ad essere davvero la fiera di tutti: un luogo dove cultura, arte e convivialità si fondono in un patrimonio condiviso e vivo, capace di durare nel tempo». Per Sofia Pantani, «questa edizione è anche fortemente commerciale, con 140 espositori e 45 sponsor. Una sinergia pubblico-privato che è garanzia di successo». Il programma sarà anticipato il 13 agosto (ore 21) con il “Magnificat” di Vivaldi diretto dal maestro Anselmi. La mattina del 14 agosto, dopo la benedizione dei gessetti, si entrerà nel vivo con la “Notte dei Madonnari”. Tra gli appuntamenti: Rosario mariano, Premio Fior di Loto a Mariastella Gelmini (15 agosto), concerti jazz e pop, “Marcia delle Grazie” e spettacolo piromusicale.