Ciclismo – Giovanissimi di scena domani a Pegognaga per il Trofeo Comune

Pegognaga Sarà il 2° Trofeo Comune di Pegognaga l’appuntamento da seguire con particolare attenzione da parte degli appassionati del ciclismo giovanile mantovano in questo lungo fine settimana agonistico. Dopo le competizioni su pista di questa settimana, domani a Pegognaga saranno nuovamente i Giovanissimi, un centinaio compresi quelli delle formazioni virgiliane, a farla da padroni animando la competizione allestita dal Ciclo Club 77.

Con il team del presidente Claudio Cervi collaborano in cabina di regia anche il Comune, che nella persona del sindaco, Matteo Zilocchi, è stato tra i principali promotori della seconda edizione della manifestazione, e i responsabili del Pego Bike a partire dal presidente Rubens Terziotti.

Con loro anche il Comitato provinciale dell’Fci.

La gara pegognaghese, prevista a partire dalle ore 9 e su un circuito di 1.300mt, sarà valida quale ottava prova del Memorial “Damiano Darra”.

In attesa che i riflettori vengano rivolti su questo appuntamento, da sottolineare che oggi a Strevi (Al) sarà schierato al via del Memorial Claudia l’Under 23 Gianluca Cordioli del Sissio Team che, poi, martedì 15 agosto sarà impegnato nella gara in linea Firenze-Viareggio.

Sempre oggi, ma nel Cuneese, per la precisione a Piasco, lo juniores Angelo Monister del Team Giorgi tenterà di porre in bacheca il secondo alloro stagionale.

Domani, invece, restando tra gli Juniores, in gara a Petritoli (Ap) vi sarà Kevin Lanzarotto della Biesse Carrera.

