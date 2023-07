Il festival Toscanini fa tappa a Piacenza

PARMA Il Festival Toscanini, Medaglia del Presidente della Repubblica, fa tappa per la prima volta a Piacenza per uno dei concerti più attesi del programma 2023: Le Otto Stagioni, che martedì 18 luglio alle 21.30 nella straordinaria cornice di Palazzo Farnese di Piacenza accomunerà le celebri “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla nell’interpretazione degli Archi della Filarmonica Arturo Toscanini e di due star del panorama concertistico internazionale come il direttore d’orchestra Omer Meir Wellber (Direttore musicale del Festival Toscanini) e il mandolinista virtuoso Jacob Reuven.

L’evento rientra nel cartellone Piacenza Summer Cult ed è realizzato con il sostegno di Hera Comm, Cantina Valtidone e Valcolatte, sponsor del Festival Toscanini 2023.

BIGLIETTI

Intero 20€

Ridotto 15€

Under 35 10€

Per info e biglietti:

piacenzasummercult.it | tel. 351 3582181