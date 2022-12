Dal Comune di Marmirolo aiuti a 84 famiglie In arrivo a breve un altro bando

MARMIROLO – Cento richieste pervenute agli uffici comunali, 84 delle quali ritenute ammissibili e finanziate e l’intera somma a disposizione (oltre 30mila euro) utilizzata. Sono questi i dati relativi al bando straordinario per la concessione di contributi finalizzati a sostenere le spese di energia elettrica e gas che il Comune di Marmirolo aveva attivato a partire da fine settembre. L’Ente comunale aveva stanziato per il bando la cifra complessiva di 31.500 euro, di cui 27mila euro assegnati da Tea Spa, 4.238,09 euro dei fondi del 5 x Mille disponibili a bilancio e 216,91 euro da risorse interne. Come detto, del bando hanno beneficiato 84 nuclei famigliari sui 100 che avevano avanzato richiesta (16 sono risultati inammissibili in quanto non idonei rispetto ai requisiti richiesti). «Dato il periodo storico che stiamo vivendo –afferma l’assessore al Welfare Jessica Alberti – abbiamo deciso di provare a raggiungere e sostenere più famiglie possibili inserendo nel bando un ISEE più alto. Siamo felici che le somme a disposizione siano servite a soddisfare un numero così elevato di famiglie. Dato il periodo storico che stiamo vivendo, avevamo deciso di rivedere alcuni dei criteri di accesso per favorire un numero più alto di famiglie e il dato finale testimonia l’opportunità della scelta”.

L’amministrazione comunale, dato il riscontro ottenuto da questo bando, sta programmando di aprire un secondo avviso entro la fine dell’anno anche grazie a un ulteriore contributo previsto da parte di Tea Spa.