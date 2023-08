Tamburello serie A m – Il Castellaro torna a sorridere. Solferino corsaro e terzo da solo

Mantova Dopo lo stop, è ripartito il campionato per il rush finale. Buone notizie in casa Castellaro, al ritorno in campo dopo la delusione della Coppa Italia. La capolista è tornata alla vittoria e non ha sbagliato nulla nel derby con il Ceresara. Partiva certo favorita, visti i valori tecnici delle due squadre e la posizione in classifica, ma la sconfitta nella finale della kermesse tricolore poteva aver lasciato strascichi. Invece Manuele Festi e compagni hanno archiviato la pratica in un’ora e mezza con un doppio 6-1. Soddisfatto Arturo Danieli, presidente del Castellaro: «Ci siamo ripresi. Il campionato è ancora lungo e bisogna stare all’erta». Il Castellaro sale a 46 punti e resta sempre a distanza di sicurezza (5 punti) dal Guidizzolo, vittorioso in scioltezza sul Castiglione. «Poco da dire per il derby – afferma il dirigente Menossi – Noi siamo in forma e abbiamo giocato bene, mentre da loro francamente ci aspettavamo di più». Facile successo anche per il Solferino in casa del Sommacampagna, ora al terzo posto da solo, visto il punticino perso per strada dalla Cavrianese e il turno di riposo dell’Arcene. «Il primo set parla da solo – afferma il dt Merighi – E’ stato poco più di un allenamento. Adesso abbiamo un altro match abbordabile col fanalino Sabbionara, poi il riposo e due ultime gare complicate (con Guidizzolo e Castellaro, ndr). Che fatica per la Cavrianese sul campo del fanalino Sabbionara: ha strappato due punti al tie-break, ma ora è quarta a -1 dal terzo posto del Solferino.