Il Natale del coro della Chiesa Cristiana Evangelica Battista

MANTOVA – Anche quest’anno, come di consueto, il coro della Chiesa Cristiana Evangelica Battista Ccebam di Porto Mantovano ha preparato una programmazione musicale in occasione del Natale. Il coro Ccebam diretto dal maestro Leonardo Podlyska, è attivo da anni all’interno della propria chiesa e opera anche nel sociale, sia in territorio mantovano che al di fuori di esso, in particolare in occasioni di festa come il Natale e la Pasqua, durante le quali promuove l’organizzazione di eventi rigorosamente non a scopo di lucro per portare un momento di serenità, allegria e speranza attraverso la musica anche e soprattutto in quei contesti dove la solitudine e il dolore si toccano con mano, quali ospedali e case di riposo. Quest’anno, la programmazione natalizia del coro Ccebam prevede tre appuntamenti in tre date diverse sul territorio: il primo oggi alle 10 ci sarà il concerto del coro infantile Ccebam presso la sede della chiesa evangelica Battista in via Monteverdi 7, a Porto Mantovano; seguirà il 17 dicembre alle 19 il concerto di Natale del coro Ccebam, presso l’auditorium di San Giorgio in via Frida Kahlo; per finire il concerto di Natale del coro Ccebam, sempre presso il locale della chiesa in via Monteverdi 7, in data 19 dicembre alle ore 18. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e gratuiti, per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 351 5213325 oppure consultare il sito: www.ccebam.it.