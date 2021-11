“Invisibile”: ecco il primo singolo di Francesco Merlotti, in arte Deci

MANTOVA Lui è Francesco Merlotti, nome d’arte Deci, classe 1991, mantovano doc, più precisamente di Castel d’Ario, e la passione per il canto. Nonostante sia arrivata “tardi” nella sua vita, più o meno tre anni fa, stiamo parlando di una di quelle passioni per cui servono un amore incondizionato, dedizione e impegno come se non ci fosse un domani, senza dimenticare quell’abbandono totale verso la certezza che i sogni si possono realizzare davvero se ci si crede con tutta l’anima. Tutta una serie di elementi ben presenti in Francesco, forgiato anche dal lavoro e dallo studio con Luisa Malaspina all’Mmi di Mantova, pronto al lancio del suo primo brano inedito, in uscita venerdì su tutti gli store on line e scritto assieme ad Andrea Amati, nome di spicco del panorama musicale italiano, dal titolo “Invisibile”. «Un brano che parla di depressione e credo che attraverso queste parole, attraverso la musica che le accompagna, sia anche un modo per esorcizzarla nel profondo». Il primo step verso una vita nel segno del canto e dell’arte. A proposito di arte, Francesco Merlotti ha registrato il videoclip del suo brano niente meno che alla Casa del Mantegna. Un’opportunità straordinaria, raccontata così dall’artista: «Ho avuto questa possibilità e ho deciso di sfruttarla a pieno. Un’occasione per coniugare musica, arte, bellezza, storia e, perché no, condivisione». Il tutto, ovviamente, sulle note, e le immagini, di “Invisibile”, il primo singolo di Francesco Merlotti, aka Deci. Federico Bonati