La Brigata Corale 3 Laghi commemora a Villa Saviola i cent’anni della grotta della Madonna di Lourdes

VILLA SAVIOLA – Per commemorare i 100 anni della grotta di Lourdes presente a Villa Saviola, la comunità locale ha coinvolto anche la Brigata Corale 3 Laghi di Mantova per un concerto di canti popolari e liturgici che avrà luogo nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo domenica pomeriggio, 4 febbraio, alle ore 16. I festeggiamenti dell’11 febbraio legati alla Beata Vergine di Lourdes, patrona della frazione di Motteggiana, cominceranno dunque già questa domenica, per poi continuare nel triduo 8, 9, 10 febbraio e terminare con la messa solenne della domenica successiva. La storia narra che esattamente un secolo fa all’interno della chiesa di Villa Saviola era stata riprodotta una grotta votiva simile alla grotta di Massabielle (Francia), con una statua in marmo bianco di Carrara raffigurante la Madonna. Il santuario, benedetto e inaugurato l’11 Febbraio 1924, è da sempre meta di pellegrini della Diocesi, ma anche delle zone limitrofe e non solo. Per arricchire la storica ricorrenza, la comunità di Villa Saviola ha voluto la Brigata Corale 3 Laghi, che ha ovviamente accettato di buon grado l’invito. La Corale, fondata nel 1971, è una realtà mantovana consolidata che custodisce e valorizza con la divulgazione il patrimonio culturale della civiltà contadina di un tempo, mediante la rappresentazione di canti unici nel suo genere recuperati dai contadini, dalle mondine nei borghi e nelle corti e armonizzati da valenti musicisti compositori. Il concerto vedrà l’esecuzione di alcuni brani del noto compositore Bepi De Marzi e altri canti popolari liturgici. (ma.vin)