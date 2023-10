La forza delle donne nel libro di Maria Laura Berlinguer

CASTIGLIONE Dopo l’intensa tre giorni targata Croce Rossa Italiana dello scorso fine settimana, tra tanti libri, un convegno sulla mafia ed il concerto della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense ” dell’Esercito Italiano, prosegue il viaggio nella letteratura al Festival culturale “Storie di Umanità”. Domani alle 17.30 il Museo Internazionale della Croce Rossa ospiterà infatti Maria Laura Berlinguer in occasione della presentazione del suo ultimo libro “La notte è mia sorella” (Edizioni l’Età dell’Acquario).

La storia raccontata dall’autrice è quella di Julia, dirigente di una multinazionale con sede a New York, che, dopo un incidente automobilistico, decide di tornare nella sua terra natale, la Sardegna. In una piccola cittadina nella provincia di Sassari ritrova i profumi e i sapori della sua infanzia, le amicizie – alcune – e la sua tata, la donna che l’ha cresciuta insieme ai nonni dopo la morte dei genitori. A scombussolare quello che ha tutti i tratti del classico “ritorno a casa”, l’uccisione di una donna, il cui cadavere viene rinvenuto sulla spiaggia proprio da Julia. Dietro quella morte ci sarebbe un macabro rituale. Con coraggio, la protagonista aiuta il questore nelle indagini. È una donna eclettica e brillante Julia, proprio come Berlinguer che, dopo una carriera consolidata nella comunicazione, ha saputo reinventarsi partendo dal blog che porta il suo nome, www.marialauraberlinguer.com, attraverso cui promuove il Made in Italy e lo stile italiano, dando visibilità alle tante eccellenze italiane, anche a quelle meno blasonate. (amc)