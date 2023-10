Quistello, questo week end torna la Festa della Zucca

QUISTELLO Tutto pronto a Quistello per la tradizionale Festa della Zucca, un evento che mancava ormai da alcuni anni e che, fortunatamente, torna a far parte del prestigioso (e invidiabile) calendario enogastronomico della nostra provincia. Come aveva spiegato nei giorni scorsi l’assessore Maria Cristina Calciolari, «la Fiera, la Festa del Fungo e la Festa della Zucca sono momenti particolarmente attesi dalla comunità quistellese e anche dai territori limitrofi vista la grande affluenza di pubblico. Eventi di grande importanza che, purtroppo, avevano visto una brusca interruzione a causa delle disposizioni legate alla pandemia».

DUE WEEKEND

L’importante manifestazione, che prenderà il via nella giornata di oggi in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, si articolerà su due weekend: da questa sera venerdì 6 a domenica 8 ottobre e poi da venerdì 13 a domenica 15 ottobre. La Festa della Zucca è organizzata dall’associazione Pro loco e dall’Amministrazione Comunale che ha voluto attribuire il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale d’origine) per i Torelli di zucca Quistellesi.

