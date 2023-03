Ragazzini sui binari, treno costretto a una brusca frenata. Ritardi sulla Mantova -Monselice

MANTOVA Una brusca frenata con stop forzato sui binari per un treno merci sulla linea Mantova-Monselice che ha causato disagi a tutto il traffico della tratta, comportando per tutti i treni, merci e non, ritardi di quasi mezz’ora.

È quanto accaduto ieri pomeriggio verso le 17.30 all’altezza di Palazzo Te, quando un gruppo di ragazzi in uscita dal luna park ha preso la direzione di Te Brunetti. Ma senza effettuare il giro largo di piazzale Montelungo, né il piccolo sottopassaggio ciclopedonale esistente che dal retro di Palazzo Te porta in via Visi.

Il gruppo ha deciso di prendere la strada della massicciata ferroviaria con attraversamento dei binari, proprio mentre era in arrivo un convoglio merci. Il quale si è visto costretto ad azionare tutti i freni d’emergenza per evitare il peggio. Lo stop inopinato ha costretto la centrale operativa a prendere tutte le misure di sicurezza rallentando tutti i convogli della tratta. Sul posto sono intervenuti per accertamenti gli agenti della Polizia locale.