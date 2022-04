Tennis Tavolo serie A1 f – La Brunetti domani chiude la regular season con il Marco Polo

Castel Goffredo La Brunetti conclude domani pomeriggio gli impegni nella stagione regolare del massimo campionato femminile, ospite (ore 15) del Parva Domus Marco Polo. La sfida con le bresciane è il classico confronto testa-coda, considerato che le rondinelle sono fanalino di coda e le castellane al comando. Nelle fila delle bresciane milita l’ex Elisa Armanini. All’andata la Brunetti si impose per 4-0. Nel frattempo, dopo i campionati italiani, è uscita la classifica per società che ha visto il team castellano chiudere in vetta con 232 punti; la seconda a quota 160. «Pensiamo a terminare nel migliore dei modi la stagione regolare – afferma il gm Franco Sciannimanico – poi ci concentreremo sui play off. Tutte le atlete sono a disposizione di coach Laghezza. Spetterà a lui scegliere chi schierare. Sulla carta l’esito della gara appare scontato, ma tutti gli incontri sono da giocare e devono essere affrontati con impegno e concentrazione. Non dobbiamo prendere alla leggera le avversarie o pensare alla loro classifica. Troveremo sulla nostra strada Elisa Armanini: col team bresciano ha fatto esperienza ed è cresciuta anche tecnicamente. E’ una nostra atleta, ci fa molto piacere. Se gioca, cercherà sicuramente di far bene contro la sua ex squadra».

La PaninoLab Bagnolese chiuderà invece il proprio cammino nella stagione regolare martedì sera ricevendo a Bagnolo San Vito (ore 19) le altoatesine dell’Eppan. Le ragazze guidate da Laurentiu Capra sono seconde con una lunghezza di vantaggio sulle bolzanine, e anche pareggiando manterranno la piazza d’onore. PaninoLab- Eppan sarà una sfida che si rinnoverà nei play off.