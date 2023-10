Calcio Promozione – Il San Lazzaro prende Martinazzoli. Ma Visentini è out

Mantova Da un derby all’altro: il San Lazzaro cerca tranquillità e qualche punto nell’imminente derby casalingo contro l’Union Team Marmirolo, altra formazione mantovana che a livello di risultati non se la passa benissimo, ultimamente. E d’altronde le due formazioni sono fanalino di coda nel girone D della Promozione, con un solo punticino all’attivo. I problemi di organico in casa biancoceleste sembrano cronici e nemmeno la sorte aiuta: se da un lato la formazione di patron Angelo Valenza ha tesserato l’ex Breno e Darfo Boario Cristian Martinazzoli, classe 1999, di ruolo esterno alto e basso, che si allenava con la formazione di mister Michele Jacopetti da qualche settimana, dall’altro c’è l’indisponibilità del veterano Visentini per l’estrazione del dente del giudizio. E nessuno tra i lungodegenti (tra cui Ferri, Buzzacchero e Negrini) recupererà per la stracittadina coi neroverdi di Perinon. A tutto questo si aggiunge l’assenza in panchina di Jacopetti, che è stato squalificato per un mese dopo l’espulsione nell’ultimo turno. Dovrà stare fuori fino al 1° novembre. «Avevo solo detto all’arbitro che un gol da lui annullato era regolare – spiega -, questo stop mi sembra un po’ troppo eccessivo».

Meglio parlare della partita: «Come sempre siamo corti a livello numerico, contro una buona formazione come l’Union Marmirolo. Ai ragazzi chiedo massima concentrazione e massimo impegno, per riuscire a toglierci da questa situazione difficile». Tre settimane orribili per la squadra cittadina: tre sconfitte consecutive e nove gol incassati. Bisogna cambiare rotta alla svelta per non affondare.