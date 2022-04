“La malattia interroga l’anima. Dat, testamento biologico e fine vita” ad Asola

ASOLA Venerdì 29 aprile 2022 alle ore 21.00, presso il Palazzo Municipale di Asola, un’interessante occasione di approfondimento e confronto sul tema “La malattia interroga l’anima. DAT, testamento biologico e fine vita”. Una questione delicata sulla quale ragioneranno e si confronteranno relatori che operano sul campo, quali: il professor Palmiro Alquati che, oltre alla professione chirurgica, ha svolto attività in ambito bioetico per assumere successivamente l’incarico di presidente e direttore sanitario presso la Casa di riposo “E.F.Soldi” di Vescovato, affrontando innumerevoli casi riguardanti il fine vita presenterà “Problematiche bioetiche nelle Case di Riposo”; il dottor Mario Riccio, specialista in anestesia e rianimazione, medico del caso Welby, componente dell’associazione culturale Consulta di bioetica e l’associazione Luca Coscioni interverrà con “Rispettare la volontà del paziente alla fine della sua vita: lo strumento delle DAT”; Don Andrea Ferraroni docente di teologia morale presso lo studio Teologico del Seminario e presso l’Ist. Superiore di Scienze Religiose “San Francesco”.

La cittadinanza è invitata

Ingresso gratuito