La notte delle stelle nella Foresta Carpaneta

SAN GIORGIO BIGARELLO – Dopo il grande successo delle passate edizioni , anche se con una sospensione di due anni dovuta alla pandemia, in occasione dell’avvicinarsi della notte di San Lorenzo , torna la tradizionale Notte delle stelle nella Foresta Carpaneta, manifestazione organizzata nell’ambito del programma regionale Foreste da Vivere di ERSAF – REGIONE LOMBARDIA dalla Proloco di Bigarello col patrocinio del Comune di San Giorgio Bigarello.

Una festa magica per bambini e adulti immersi nella natura e nel verde del Parco di Arlecchino della Foresta Carpaneta, un bosco ricco di numerose varietà di piante, fiori e arbusti.

Le attività inizieranno alle 18:00 con la gara di pesca per ragazzi, presso il laghetto della foresta: le iscrizioni si potranno effettuare in loco. Saranno presenti alcuni laboratori per bambini come “ le belle ocarine” e “ lavoriamo con le foglie della foresta”. I bambini si potranno divertire anche con i simpatici tricicli dell’allegro grillo e con lo spettacolo delle maxi bolle di sapone con cui giocheranno a suon di musica.

Inoltre tutti : adulti e piccini si potranno cimentare con le prove di tiro con l’arco insieme agli arcieri di Castel d’Ario.

A seguire, dalle 18:30 si potrà salire su una coloratissima e pittoresca mongolfiera, da cui si potrà ammirare il tramonto sulla bellissima distesa verde della foresta.

Dalle 19:00 si potranno gustare aperitivi vari: tradizionali e biologici, ascoltando l’affascinante suono della musica dal vivo di Anna Masioli e Vincenzo Arrera.

Dalle 19:30, al limitare della foresta, aprirà lo stand gastronomico con prodotti locali tipici, sempre accompagnati dal seducente sound di Anna e Vincenzo.

E dalle 22:00, in un’atmosfera ricca di magia si potranno ammirare gli astri e le stelle cadenti, le osservazioni della volta celeste saranno guidate da esperti astrofili con l’aiuto di potenti telescopi.

L’ingresso alla festa è gratuito.

Il Parco di Arlecchino e la Foresta Carpaneta si trovano in via Castelbelforte a Gazzo di San Giorgio Bigarello (MN) a pochi chilometri dalla città e a 5 km dal Casello Mantova Nord dell’A22, in direzione Nogara.