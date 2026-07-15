Porto investe nella sicurezza: più agenti, tecnologia e controllo del territorio

PORTO MANTOVANO L’amministrazione comunale di Porto Mantovano accelera sul fronte della sicurezza urbana, potenziando l’organico di Polizia locale (da un paio di settimane sono 7 gli operatori in servizio), integrando nuove tecnologie e rafforzando il presidio del territorio. Un impegno mirato a garantire maggiore legalità e protezione, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Proprio il rafforzamento dell’organico ha consentito di incrementare ulteriormente le attività di controllo del territorio, di contrasto alla microcriminalità e di prevenzione dei fenomeni di degrado, con attenzione anche all’abbandono illecito dei rifiuti. A titolo esemplificativo, nei giorni scorsi la Locale, coordinata dal vice comandante Colomba Gloria Zaffino, ha deferito all’Autorità Giudiziaria due persone. Nel primo caso, gli agenti hanno fermato un conducente sorpreso alla guida con patente revocata e con sintomi riconducibili all’assunzione di sostanze stupefacenti. I successivi accertamenti hanno confermato la presenza di sostanze nell’organismo del conducente, che è stato quindi deferito per guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di stupefacenti. Nel secondo episodio, un uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha opposto resistenza durante un controllo di routine ed è stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere. Per tali fatti è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Anche i dati relativi al mese di giugno testimoniano un’intensa attività operativa: sono stati controllati circa 80 veicoli, cinque mezzi sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo e sono stati adottati circa 30 provvedimenti tra sospensioni, revoche e segnalazioni riguardanti patenti di guida. «L’attività della Polizia locale si sviluppa inoltre attraverso servizi serali e notturni e un presidio costante di piazze, parchi e altri luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di garantire una presenza capillare e rafforzare la sicurezza percepita e reale sul territorio – hanno sottolineato dalla maggioranza consiliare -. Alla luce dei risultati conseguiti e dei dati oggettivi dell’attività svolta, l’Amministrazione ritiene che alcune affermazioni apparse nelle ultime settimane sulla stampa non trovino riscontro nell’operato quotidiano dei nostri agenti. Il confronto politico è un elemento fondamentale della vita amministrativa, ma dovrebbe sempre fondarsi su dati verificabili e su un’analisi oggettiva della realtà, evitando valutazioni basate esclusivamente su percezioni soggettive o sul cavalcare polemiche fini a sé stesse. Il territorio di Porto Mantovano può inoltre contare sulla preziosa e costante collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, con cui è assicurato un efficace presidio anche attraverso l’impiego delle più moderne tecnologie».

Restando in tema di sicurezza, nei prossimi giorni prenderanno il via anche i lavori per l’implementazione del sistema dei varchi elettronici nell’abitato di Montata Carra.