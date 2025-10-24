Bocce – I veronesi Merlini e Busato conquistano il Trofeo G.A.P. Domani finale a Castellucchio

Mantova Nei giorni scorsi è giunto a conclusione il 14° Trofeo G.A.P, gara regionale, serale, organizzata dalla Società Bocciofila Suzzarese. Le fasi di qualificazione si sono svolte da lunedì 13 a venerdì 17 sulle corsie del G.A.P. e Suzzara. La finale si è giocata sabato al G.A.P. di Cerese. Direttore di gara, Riccardo Iori. Dopo una bella sfida, si sono classificati al primo posto Nicola Merlini-Francesco Busato del Jolly Verona); secondi Roberto Costi-Giancarlo Dall’Asta della Castelnovese (Mo). Terzi e quarti posti: Massimo Tessari-Massimo Dicembrini (A.R.C.I. Gonzaghese) e Stefano Carmagnoli-Massimiliano Berti (Sammartinese Modena). Dal quinto all’ottavo posto ecco Paolo Bolognesi-Luca Nadini (Baldini s.t.m. Bologna); Luigi Ansaloni-Claudio Ferrari (Modena Est); Claudio Bin-Riccardo Zaglio (Nuova Roverbellese); Maurizio Rampini-Giorgio Pradella (Arci Gonzaghese).

Bocciofila Voltese

Con uno splendido pomeriggio di sole, sabato 11 ottobre, sulle corsie nel bellissimo parco di via Ortaglia-via Pasteur a Volta Mantovana, si è svolta la gara sociale che ha chiuso la stagione estiva di gioco all’aperto della Bocciofila Voltese. Gara sociale a terzine nella specialità di coppia, con sorteggio tra bocciatori e puntisti. Primi classificati a pari merito Sandro Toso-Arnaldo Caraffini e Oriana Perina-Ferruccio Zanini. Terzi Bruna Ogliosi-Bruno Villini. Al termine, il ringraziamento del presidente Ferruccio Zanini ai soci che hanno aderito e un gradito rinfresco per tutti.

Prossimi eventi

Sulle corsie di Castellucchio, con finale domani, sono in corso le partite di qualificazione del 23° Memorial Soci Scomparsi. Gara regionale, serale, separata alla terza partita, organizzata dalla Bocciofila A.S.D. Peschiera Francesco Castellucchio.