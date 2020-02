Le quattro stagioni e piccolo vento all’Anselmi

PEGOGNAGA Le quattro stagioni e piccolo vento di Fondazione Aida (dai 4 anni) andrà in scena domenica 9 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Tenda Anselmi di Pegognaga nell’ambito della rassegna di teatro per le famiglie organizzata in collaborazione con il Comune. Lo spettacolo è tratto da “Le quattro stagioni” di Chiara Carminati e illustrato da Pia Valentinis, entrambe Premio Andersen. Dalle musiche di Antonio Vivaldi, alternandosi in danze e narrazioni, gli attori guidati da Nicoletta Vicentini, accompagneranno Piccolo Vento alla ricerca della sua mamma Zefiro, scivolando armoniosamente da una stagione all’altra. Un viaggio sulle ali della musica, tra parole e immagini, per condurre i bambini alla scoperta delle stagioni e attirando l’attenzione sull’osservazione delle piccole cose della natura e sull’ascolto del racconto musicale.

Con Marco Rampello, Rossella Terragnoli, Lara Finadri