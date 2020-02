SPECIALE SANREMO Diodato conquista il Premio della Critican

SANREMO – Il Premio della Critica “Mia Martini” per la sezione Campioni va a Diodato, il cantautore d’origine pugliese ma romano d’adozione, autore di “Fai rumore”, ha ottenuto 46 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa all’Ariston Roof. Dietro di lui Tosca (“Ho amato tutto”) e Rancore (“Eden”), rispettivamente con 27 voti e 17. Per quanto riguarda la categoria Giovani, il premio era andato agli Eugenio in Via di Gioia. Eliminati durante la prima serata dopo aver cantato la loro “Tsunami”, il gruppo piemontese ha conquistato il riconoscimento intitolato alla memoria della compianta Mimì. A Tecla Insolia (“8 Marzo”), invece, il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”. (m.v.)